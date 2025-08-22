챗GPT로 대학생 과제 채점했더니…학생들, 정확한 피드백에 '만족'

미국 퍼듀대학교 물리천문학과 윈터 앨런(Winter Allen) 연구팀이 물리학 수업에서 인공지능을 활용한 실험을 진행했다. 대학 1학년 물리 수업에서 학생들이 작성한 과학 논리 설명문을 오픈AI의 GPT-4o에게 채점하도록 한 뒤, 학생들의 반응을 조사한 것이다.

대학 물리 수업에서 학생들은 종종 문제의 핵심 원리를 이해하지 못한 채 답만 맞히려고 한다. 연구진은 학생들이 문제를 어떻게 풀었는지 논리적으로 설명하게 함으로써 더 깊이 있는 학습을 유도하려 했다. 하지만 대규모 수업에서 모든 학생의 글을 일일이 검토하고 피드백을 주는 것은 현실적으로 불가능했다. 이런 문제를 해결하기 위해 AI의 도움을 받기로 한 것이다.

AI가 매긴 점수, 실제 실력과 정확히 일치

연구진은 GPT-4o가 학생들의 설명문에 매긴 점수가 얼마나 정확한지 확인했다. 퀴즈 8에서는 730명의 학생이 참여했는데, 객관식 문제가 매우 어려워서 정답률이 47%에 그쳤다. GPT-4o는 학생들의 설명문을 5점 만점에 평균 1.69점으로 채점했다.

놀라운 것은 객관식 문제를 맞힌 학생들의 설명문 점수가 평균 2.14점인 반면, 틀린 학생들은 평균 1.12점을 받았다는 점이다. 통계 분석 결과 이 차이는 우연이 아니라 매우 의미 있는 차이였다. 퀴즈 9에서도 비슷한 결과가 나왔다. 565명이 참여한 쉬운 문제(정답률 76%)에서 정답자들은 평균 2.77점, 오답자들은 2.53점을 받았다.

이는 AI가 학생들의 물리학적 사고 과정을 상당히 정확하게 파악할 수 있음을 보여준다.

학생 대부분 "AI 피드백 도움 된다" 긍정 평가

연구진은 학생들이 AI로부터 받은 피드백을 어떻게 생각하는지 설문조사했다. 퀴즈를 본 후 1~2주 뒤에 학생들에게 AI가 작성한 피드백과 점수를 보여주고, 얼마나 도움이 되고 정확한지 물어봤다.

결과는 매우 긍정적이었다. 두 번의 퀴즈 모두에서 대부분의 학생들이 AI 피드백을 "대체로 유용하다"와 "대체로 정확하다"고 평가했다. 특히 객관식 문제를 맞힌 학생과 틀린 학생 사이에 AI 피드백에 대한 평가 차이가 거의 없었다. 즉, 문제를 잘 풀든 못 풀든 상관없이 학생들이 AI 피드백을 유용하다고 느꼈다는 뜻이다.

"물리 개념만 콕 집어서 설명" AI 피드백의 장점

실제 AI가 작성한 피드백 사례를 보면 그 특징을 알 수 있다. 한 학생이 5점 만점에 3점을 받고 "매우 유용함"이라고 평가한 피드백은 다음과 같다. "학생이 쓴 글에서 에너지 보존 법칙을 잘 언급했고, 운동 에너지 변화가 외부에서 가한 일과 같다는 것을 올바르게 설명했다. 전체 시스템에 가해진 일이 운동 에너지 변화와 내부 에너지 변화의 합과 같다는 개념도 잘 이해하고 있다. 하지만 점 입자 에너지 원리에 대한 언급이 없고, 속도나 힘, 마찰 등에 대한 가정도 설명하지 않았다."

이 사례는 AI가 문법이나 글쓰기 실력보다는 물리학 개념의 정확성에 집중해서 피드백을 준다는 것을 보여준다. 연구진은 이런 방식이 학생들의 과학적 사고력 향상에 더 도움이 된다고 평가했다.

FAQ

Q: AI가 학생들의 과학 과제를 제대로 채점할 수 있나요?

A: 이번 연구에서 GPT-4o는 문제를 맞힌 학생과 틀린 학생의 설명문을 명확하게 구분해서 채점했습니다. 어려운 문제와 쉬운 문제 모두에서 일관되게 정확한 채점을 보여줘 AI 채점의 신뢰성을 입증했습니다.

Q: 학생들이 AI 피드백을 믿고 도움이 된다고 생각하나요?

A: 실험에 참여한 대부분의 학생들이 AI 피드백을 유용하고 정확하다고 평가했습니다. 특히 문제를 맞힌 학생과 틀린 학생 모두 비슷하게 AI 피드백을 긍정적으로 받아들였습니다.

Q: 대규모 수업에서 AI 피드백 시스템의 장점은 무엇인가요?

A: 기존에는 수백 명이 듣는 대형 강의에서 모든 학생에게 개별 피드백을 주는 것이 불가능했습니다. AI를 사용하면 모든 학생이 즉시 자세한 피드백을 받을 수 있어 학습 효과가 크게 향상될 것으로 기대됩니다.

■ 이 기사는 AI 전문 매체 ‘AI 매터스’와 제휴를 통해 제공됩니다. 기사는 챗GPT와 클로드를 활용해 작성되었습니다. (☞ 기사 원문 바로가기)