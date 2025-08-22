메텍홀딩스-태백사료, 가축 메탄가스 측정·감축 힘 모은다

메텍홀딩스(대표 박찬목)가 농업회사법인 태백사료와 손잡고 가축 메탄가스 측정, 감축 공동사업을 펼치기로 하고 최근 업무협약(MOU)을 체결했다고 22일 밝혔다.

경기도 안성시 미양면에 위치한 농업회사법인 태백사료는 현대적 방식을 접목해 전통의 사육방식인 화식사료를 새롭게 해석해 효율성을 높이고, 대량생산이 가능한 시스템을 갖추고 있다.

쇠죽 끓이기(화식 火食)은 농경사회에서 가장 소중한 자산 중 하나인 소에게 겨울철에 급여할 먹이를 만들기 위해 선조들이 고안해 낸 과학적인 여물 방식이다.

오른쪽부터 메텍홀딩스 박찬목 대표, 태백사료 조성용 대표

태백사료가 생산하는 화식사료의 시스템은 원료사료를 가공해 소화흡수율을 높이는데 초점이 맞춰져 있다. 원료사료(옥수수,루핀)를 대형 찜통에서 스팀으로 쪄내고, 그렇게 1차 가공된 원료에 고초균, 유산균, 효모균 등 유익균을 투입한다. 이렇게 만들어진 원료사료와 조사료 등을 배합비에 맞춰 혼합해 최종 제품을 만들어내는 공정이다. 월 4천톤의 화식 원료사료 및 7천톤의 완제품 TMR사료를 생산할 수 있는 생산규모와 시스템을 갖추고 있다.

양사는 MOU를 통해 메텍홀딩스 기술을 활용한 메탄가스 배출량 측정사업 개발관련 업무와 화식발효사료 급이로 인한 메탄가스 감축량 모니터링 및 인증 관련 업무를 공동으로 진행키로 합의했다. 또 메텍홀딩스는 화식발효사료 공급확대와 저탄소 프리미엄 화식우의 국내유통과 해외수출 업무도 총괄하기로 합의했다.

조성용 태백사료 대표는 "화식사료는 매우 과학적이고, 영양소 흡수율이 높은 가장 효과적인 급여형태다. 태백사료가 생산하고 있는 화식사료 시스템과 메텍홀딩스 메탄캡슐을 활용해 가축들의 메탄가스를 측정하고, 감축하는데 앞장서겠다"고 밝혔다.

메텍홀딩스는 소의 위 내부에서 메탄가스를 실시간으로 측정하는 '메탄캡슐' 기술을 개발한 기업이다. 메텍홀딩스의 메탄캡슐은 소의 반추위에 삽입돼 메탄 농도를 24시간 실시간 측정하고, 사물인터넷(IoT) 통신을 통해 클라우드 서버로 전송되는 구조다.

최근 메텍홀딩스 연구팀이 국내 축우 농장 3곳에서 실시한 실증 결과에 따르면, 일반 비육우는 하루 평균 94.84리터, 번식우는 61.73리터의 메탄가스를 배출한 반면, 저탄소 인증 축우농장은 30.96리터로 최대 300% 차이가 나타났다.

박찬목 메텍홀딩스 대표는 "태백사료와 공동으로 메탄가스 감축사업과 함께 화식사료 공급과 확대를 본격적으로 협력하기로 했다. 특히, 저탄소 프리미엄 화식우 유통과 해외 수출도 적극적으로 진행할 예정"이라며 "저탄소 인증센터 구축, 탄소 크레딧 플랫폼 개설, AI 융합 스마트축산 시스템 고도화 등 주요 프로젝트도 추진 중이다. 2030년까지 전 세계 메탄 배출량 30% 감축을 목표로 하는 '글로벌 메탄서약' 이행의 핵심 파트너로 자리매김하겠다"고 밝혔다.