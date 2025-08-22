"일요일도 빠른 배송"...11번가, 8월 '슈팅데이' 진행

11번가가 일요일에도 빠른 배송을 기다리는 주말 쇼핑족들을 겨냥한 8월 '슈팅데이' 행사를 22일부터 24일까지 진행한다.

매달 한 차례 주말 기간 열리는 슈팅데이 행사는 휴일에도 빠른 '슈팅배송' 서비스를 알리고자 선보이고 있는 할인 행사다. 8월 슈팅데이에는 아모레퍼시픽, 애경산업, 김정문알로에가 참여해 할인 및 증정 혜택을 제공한다. 주말에도 전국 지역을 대상으로 자정 전 주문 시 다음날 제품을 받아볼 수 있고, 수도권 지역의 경우 오전 11시 이전에 주문하면 당일 상품수령이 가능하다.

11번가 권정웅 슈팅배송담당은 "지난 2월 수도권 지역에서 '주말 당일배송'을 선보인 것을 시작으로 슈팅배송 서비스를 강화해 현재 전국 지역을 대상으로 '주7일 배송'이 가능해졌다"면서 "공휴일이나 주말을 포함한 '매일 무료배송' 서비스를 고객들이 누릴 수 있도록 배송경쟁력을 더욱 다져나가겠다"고 말했다.

11번가 8월 슈팅데이

8월 슈팅데이에는 '일리윤', '해피바스', '미쟝센' 등 아모레퍼시픽의 헤어·바디케어 제품들을 비롯해 '리큐', '르샤트라', '케라시스' 등 애경산업의 생활용품과 김정문알로에 '큐어' 기초화장품 등 인기 브랜드들을 온라인 최저가 수준으로 판매한다.

대표 특가 상품으로는 ▲리큐 프레시 실내건조 액체세제(2.1L 4개, 1만4천900원)▲김정문알로에 큐어 플러스크림(80g 2개, 1만7천900원) ▲일리윤 세라마이드 아토 로션(564ml 2개, 3만1천900원)이 있다.

관련기사

할인 혜택과 함께 단독 사은품도 풍성하게 준비했다. '케라시스 퍼퓸 화이트 데이지 샴푸'(1L 3개, 1만3천900원) 구매 시 '2080 토탈케어 칫솔'을, '김정문알로에 큐어 시그니처 3X크림'(50ml 3개, 2만1천900원) 구매 시 '피토 그린 앰플 마스크' 1매와 '하이드라 365 수딩 에멀젼·토너'(20ml)를 증정한다. '일리윤 세라마이드 아토 로션'(564ml 3개, 4만6천500원)을 구매하면 3종 키트(로션 50ml+크림 30ml+탑투토워시 50ml)를 함께 제공한다.

여기에 매일 발급되는 '5천원 할인 장바구니 쿠폰'(5만원 이상 결제 시)까지 적용 가능해 더욱 알뜰한 쇼핑을 즐길 수 있다.