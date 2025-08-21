세일즈포스, 한국 신임 대표 박세진 선임…"제조·금융·리테일 공략"

세일즈포스가 한국 시장에서 인공지능(AI) 기반 비즈니스 혁신을 가속하기 위해 새 대표를 선임했다.

세일즈포스는 세일즈포스코리아 신임 대표이사로 박세진 엔터프라이즈 세일즈 부문 부사장을 임명했다고 21일 밝혔다. 박 대표는 이달부터 국내 시장 전반을 총괄하며 기업들이 AI 에이전트를 활용해 실질적인 성과를 거둘 수 있도록 지원할 계획이다.

박 대표는 지난해 세일즈포스코리아 합류 후 엔터프라이즈 세일즈 조직을 이끌며 AI 고객관계관리(CRM)와 AI 에이전트 중심으로 영업 전략을 추진해 왔다. 특히 국내 주요 기업들의 AI CRM 도입을 뒷받침해 고객 경험 혁신과 두 자릿수 생산성 향상을 이끌어낸 바 있다.

세일즈포스코리아 신임 대표이사로 박세진 엔터프라이즈 세일즈 부문 부사장이 선임됐다. (사진=세일즈포스)

그는 세일즈포스 이전에도 SAP, 워크데이, 오라클 등 글로벌 IT 기업에서 20년 이상 경력을 쌓았다. 고려대 산업공학 석사 과정을 통해 AI와 이커머스 분야의 전문성을 확보한 것으로 알려졌다. 이에 비즈니스와 기술을 결합한 전략에 대한 이해도가 깊다는 평가를 받고 있다.

세일즈포스는 이번 인사를 계기로 산업별 특화 AI 전략과 실행력을 강화한다는 방침이다. 특히 AI 에이전트를 중심으로 국내 기업의 혁신 여정을 가속화하고 새로운 성과 창출을 지원한다.

특히 박 대표는 제조·금융·리테일·소비재·헬스케어 등 AI 수요가 빠르게 증가하는 산업군을 집중 공략할 예정이다. 고객이 직접 체감할 수 있는 성과와 신규 비즈니스 모델 발굴에 힘쓸 계획이다.

관련기사

6년간 세일즈포스코리아를 이끌며 기업 디지털 혁신을 지원한 손부한 전 대표는 고문으로 활동하며 조직에 자문을 제공할 예정이다.

박세진 세일즈포스코리아 대표는 "AI가 비즈니스 운영과 고객 경험 전반을 재정의하고 있는 중요한 시점에 한국 시장 내 성장을 이끌 중책을 맡게 돼 매우 뜻깊다"며 "국내 기업이 겪고 있는 AI 혁신 과제를 함께 해결하고 글로벌 경쟁력을 높일 수 있도록 신뢰할 수 있는 전략적 파트너로서 역할을 강화하겠다"고 말했다.