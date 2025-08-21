[기고] 에이전틱 AI, 기업 경쟁력 혁신 위한 새 전략

불과 몇 년 전만 해도 기업의 핵심 업무는 사람이 직접 하나하나 처리해야 했다. 보고서 작성부터 데이터 정리, 승인·기록 등의 과정은 손길이 많이 가고 긴 시간을 요했다. 특히 반복적이고 단조로운 작업은 직원들의 역량을 소모시키고, 핵심적인 의사결정과 전략 수립에 투입할 시간을 잡아먹기 일쑤였다.

이런 흐름은 '에이전틱 인공지능(AI)' 등장으로 새 국면을 맞이했다. 에이전틱 AI는 질문에 답하거나 결과를 추천하는 수준을 넘어 실제 업무를 실행하고 비즈니스 프로세스 전반을 스스로 처리할 수 있는 지능형 에이전트다. 최신 에이전틱 AI는 프로세스 전반을 모델링하고 실행할 수 있다. 이를 통해 한 번에 한 단계씩 수동 처리하던 과거의 업무 방식을 대체해 준다. 예를 들어, 승인·보고·기록과 같은 여러 작업을 한 워크플로로 인식해 자동으로 진행하며 최종 결과까지 도출하는 것이 가능해진 것이다.

에이전틱 AI는 기업 운영 방식을 근본적으로 변화시킬 수 있는 잠재력을 갖고 있다. 단순히 문서를 요약하거나 답변을 제공하던 기존 AI의 기능에서 한 단계 나아가, 실제로 워크플로를 실행하고 성과를 만들어낼 수 있기 때문이다. 이는 기업이 반복 업무에 투입되던 시간을 절감하고, 핵심 인력을 보다 전략적인 업무에 집중적으로 투입할 수 있는 기회를 제공한다.

한국오라클 나정옥 부사장. (사진=오라클)

에이전틱 AI의 성공적인 구현을 위해서는 데이터 기반이 꼭 필요하다. AI가 진가를 발휘하기 위해서는 깊이 있는 기업 내부 지식과 신뢰도 높은 데이터에 접근할 수 있어야 한다. 기업 데이터는 단순 보관된 상태에서 활용이 제한적이며, AI가 활용할 수 있는 형태로 구조화·벡터화돼야 한다. 최근 주목받는 벡터 데이터베이스(Vector DB)는 텍스트뿐만 아니라 이미지, 문서, 로그 등 다양한 비정형 데이터를 벡터화해 검색·연결할 수 있게 해준다. 이를 활용하면 AI 에이전트가 과거 데이터를 단순 조회하는 데 그치지 않고, 실시간 데이터와 결합시켜 다음 행동을 결정하고 직접 실행까지 할 수 있게 된다.

이 과정에서 보안과 프라이버시는 결코 간과할 수 없는 핵심 요소로 고려돼야 한다. AI 학습과 실행에 근간이 되는 기업 데이터가 외부 환경에 무분별하게 노출될 경우 기업 보안에 큰 위협이 될 수 있다. 최근 기업들은 데이터 주권과 규제 준수를 고려해 데이터를 원하는 위치에 저장하고, 인프라와 AI 워크로드를 직접 통제할 수 있는 환경을 선호하고 있다. 이러한 환경은 AI 혁신과 보안을 동시에 확보할 수 있게 하며, 궁극적으로 기업이 신뢰할 수 있는 AI 전략을 수립하는 기반이 된다.

앞으로 AI 경쟁은 뛰어난 모델을 확보하는 데서 끝나지 않을 것이다. 모델과 데이터, 업무 프로세스를 유기적으로 연결해 실질적인 성과를 창출할 수 있는가가 관건이다. 특히 에이전틱 AI는 기존의 생성형 AI가 제공하던 정보 수준에서 한 단계 더 진화해 업무를 자체적으로 수행하고 비즈니스 성과로까지 연계할 수 있다. 기업은 데이터와 전문성을 기반으로 지능형 에이전트를 운용함으로써 운영 효율성을 극대화하고, 새로운 가치를 창출할 수 있다.

지금은 기업이 이런 변화를 선제적으로 준비해야 할 시점이다. 에이전틱 AI의 도입은 조직 운영 방식과 의사결정 구조를 재편할 수 있는 전략적 기회다. 반복 업무를 자동화하고, 데이터를 중심으로 한 지능형 실행 체계를 구축하며, AI가 단순한 도구가 아닌 기업의 실행력을 가속화하는 주체로 자리잡을 때, 기업은 차별화된 비즈니스 혁신을 경험할 수 있을 것이다.

*본 칼럼 내용은 본지 편집방향과 다를 수 있습니다.