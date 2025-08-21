W컨셉, ‘시몬스’ 입점…라방서 최대 49% 할인

패션 플랫폼 W컨셉은 수면 전문 브랜드 ‘시몬스’ 입점을 기념해 21일 오후 7시부터 라이브 방송을 진행한다고 밝혔다.

이날 라이브 방송에서는 시몬스의 ▲뷰티레스트 침대 ▲N32 토퍼 ▲침구류 ▲협탁 등을 소개한다. 라이브 소개 상품 외에도 총 800여 종의 상품을 최대 49% 할인 판매한다.

라이브 방송에서만 만날 수 있는 증정 혜택도 준비했다. 시몬스 뷰티레스트 자스민 침대와 협탁으로 구성된 스마트팩 구매 시 ▲방수 커버 ▲침구세트 ▲구스이불로 구성된 최대 166만원 상당의 침구세트를 증정한다. 판매가 기준으로 500만원 이상 구매 시 85만 원 상당의 헝가리산 올시즌 구스듀벳을, 1천만 원 이상 구매 고객에게는 137만 원 상당의 헝가리산 올시즌 구스듀벳과 루밀라 침구 세트를 제공한다.

(사진=W컨셉)

이외에도 구매왕 5명을 추첨해 26만원 상당의 시몬스 소이화이버 이불솜을 증정하고, 구매 인증자와 퀴즈 당첨자에게는 추첨을 통해 스타벅스 아메리카노 기프티콘을 제공한다.

신황민 W컨셉 상품기획담당은 “슬리포노믹스가 새로운 웰니스 트렌드로 급부상함에 따라 수면 전문 브랜드인 시몬스를 선보이게 됐다”며 “향후 고객의 라이프스타일에 맞는 다양한 브랜드를 선보이는 등 카테고리를 확장해 나갈 계획”이라고 말했다.