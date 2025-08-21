이마트도 꽃게 잔치...포인트 적립시 100g '788원'

이마트는 21일부터 24일까지 4일간 ‘가을 햇 꽃게’ 100g을 신세계포인트 적립시 최대 60% 할인한 788원에 판매한다고 이날 밝혔다.

25일부터 28일까지 4일간은 신세계포인트 적립시 100g당 985원에 판매한다. 작년 마지막 꽃게 가격(24년 11월 8일)이 100g 1천980원이었던 것을 고려하면, 최대 60%가량 저렴하게 선보이는 셈이다.

100g 당 788원이란 가격은 2015년 이후 가장 낮은 ‘10년간 최저가격’이다. 이마트는 이번 행사를 위해 4일간 꽃게 물량만 100톤이 넘게 준비했다. 이마트에만 꽃게가 50만 마리가 넘게 입점된다. 8일간 행사로 계산하면 총 150톤이 훌쩍 넘는 역대급 물량이라는 설명이다.

가을 햇꽃게 상품 이미지

트레이더스와 에브리데이 역시 28일까지 8일간 최대 40% 할인행사를 진행한다.

이마트가 대량의 꽃게 물량을 저렴한 가격에 판매할 수 있는 이유는 약 50척의 선박과 협업, 꽃게 직거래 네트워크를 형성했기 때문이다. 이 덕분에 최대 물량을 기획할 수 있는 것은 물론, 가격 역시 크게 낮출 수 있었다.

트레이더스와 에브리데이가 함께하는 ‘통합매입’ 역시 큰 보탬이 됐다. 이마트와 트레이더스, 에브리데이 꽃게 물량이 합쳐지며 ‘규모의 경제’을 실현할 수 있었던 덕이다. 일례로, 트레이더스의 경우 작년에는 9월부터 본격적으로 꽃게를 판매했지만, 올해는 처음으로 시즌 시작부터 꽃게를 판매, 이마트 물량확보에 큰 도움을 줬다.

올해 가을 꽃게 생산량은 평균 이상이 될 것으로 기대감을 모으고 있다. 올해 충청남도 수산자원 연구소 등에서 서해안 연안의 자원 회복을 위해 어린 꽃게 방류를 진행한 바 있다.

또 올해는 꽃게 어장 형성 및 생육에 가장 중요한 8월초에 보령 등 충남 서해안 지역 비가 작년보다 자주 내려 꽃게 어획에 도움을 줄 것으로 예상된다. 금어기 해제(8/21일) 이후 비는 꽃게 조업을 방해해 전체 어획량을 감소시키지만, 금어기 해제 이전의 비는 육지에서 바다로 유입되는 민물 및 플랑크톤을 증가시켜 연근해 어장 생태계를 활성화한다.

이마트 이수정 꽃게 바이어는 “이마트가 시즌 시작부터 10년 내 최저 가격, 최대 물량을 선보이며, 올 가을 고객들께 꽃게 잔치의 시작을 알린다”며, “앞으로도 이마트는 고객 제일’이라는 원칙하에 가격 투자를 지속, 고객들이 신선하고 저렴하게 제철 수산물을 드실 수 있도록 다방면으로 노력할 것”이라고 밝혔다.

한편, 롯데마트도 이날부터 오는 27일까지는 ‘서해안 햇꽃게(100g·냉장·국산)’를 행사 카드 결제시 20% 할인해 992원에 판매한다.