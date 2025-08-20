KT노조 "조합원 사망을 정치도구로...거짓선동 책임 묻겠다"

KT노동조합이 회사 2노조가 회사의 조직개편 이후 직원이 잇따라 죽음에 내몰렸다는 주장에 대해 “근거 없는 선전선동을 즉각 중단하라”고 밝혔다.

20일 KT노조는 성명을 내고 “새노조(2노조)는 KT노동조합이 사업구조 개편 진행 후 조합원들을 방치했다는 근거 없는 거짓선동을 하고 있다”며 “새노조가 KT노동조합의 명예에 흠집을 내어 조직의 근간을 흔들려는 술책임을 우리는 분명히 간파하고 있다”고 지적했다.

이어, “지난해 사업구조 개편 과정에서 조합원의 불이익이 발생하지 않도록 회사에 특별 희망퇴직과 신설법인 전출 과정에서 어떠한 강압도 있어서는 안 된다고 요구했고, 이를 토대로 세부 협의를 진행했다”며 "이 과정에서 조합원의 자율적 선택권을 보장하고 최대 수준의 보상금을 확보했다"고 밝혔다.

그러면서 “토탈영업센터 신설 과정에서도 노사협의체를 구성, 직무교육 강화와 실적기준 개선 등 조치를 시행했다”며 “조합원의 업무적응 및 조기 안정화를 위해 충분한 교육 시행과 강제적인 실적 부여를 원천 봉쇄함은 물론 정상적인 조직편제 구성을 위해 현재까지 많은 노력을 기울이고 있다”고 설명했다.

노조의 이같은 조치에도 불구하고, 2노조가 직원의 사망 사고를 정치적 도구로 이용하고 있다고 꼬집었다.

KT노조는 “유가족의 간절한 만류가 있었음에도 새노조는 고인의 죽음을 욕되게 하고 있다”며 “고인에 대한 애도를 보이기는 커녕 유가족의 만류를 저버리고 이를 정치 도구로 이용하는 비인간적 행태를 멈추지 않고 있다”고 비판했다.

이어, “고인이 소속했던 노동조합으로서 이미 고인과 유가족의 억울함이 없도록 유가족 면담 등을 통해 진상조사를 진행했다”며 “전체 조합원의 0.2%가 가입한 소수노조에 불과한 새노조는 확인되지 않은 사실을 유포해 조합원의 불안을 부추기는 작태를 당장 멈춰야 한다”고 강조했다.

KT노조는 또 “새노조가 KT노동조합과 조합원의 명예를 훼손하고 조직 흔들기를 중단하지 않는다면 그 책임을 엄중히 물을 것”이라고 했다.

한편 이날 KT새노조는 KT광화문 이스트 사옥 앞에서 기자회견을 열고 “지난해 10월 대규모 구조조정 이후 KT 노동자 5명이 잇따라 숨졌다”며 “이는 개인의 불행이 아니라 강압적 구조조정과 직장 내 괴롭힘이 빚어낸 사회적 참사”라고 주장했다.