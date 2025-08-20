하이브, 이도경 어도어 신임 대표 선임

하이브는 뮤직그룹의 레이블 어도어가 20일 이도경 부대표(VP)를 신임 대표로 선임했다고 밝혔다.

어도어는 이 신임 대표의 선임 배경에 대해 “음반과 공연 등 아티스트의 활동 기획 및 매니지먼트를 수행하는 레이블로서의 운영을 본격화하기 위한 것”이라고 설명했다.

앞서 어도어는 지난해 8월 제작과 경영의 분리 및 적절한 인적자원 배치를 통한 조직과 경영 정상화를 위해 인사관리 전문가인 김주영 대표를 선임한 바 있다.

어도어 이사회는 이같은 당초 목표가 달성된 것으로 판단하고 소속 아티스트와 레이블의 성장을 도모함과 동시에 빠른 아티스트 활동 지원과 사업 추진이 가능한 운영 체제로 돌입하기 위해 레이블 경영 실무에 정통한 이 신임 대표 선임을 결정했다.

이도경 어도어 신임 대표. (사진=하이브)

이 신임 대표는 2019년 하이브에 합류해 하이브의 전사 비전 및 사업 전략을 수립하고 다양한 신사업들을 진행해왔다. 2022년에는 하이브 뮤직그룹 아티스트 지식재산권(IP) 기반의 사업을 추진하는 IPX 사업본부의 부대표를 맡아 아티스트 IP를 활용한 솔루션 사업 고도화에 주력했다.

하이브 뮤직그룹 전 아티스트의 머치와 팝업스토어, 응원봉 사업을 총괄하고 아티스트 IP를 공연이 열리는 도시 전역에 적용해 팬들에게 다양한 즐길거리를 제공하는 대규모 협업 사업 ‘더 시티’ 프로젝트를 기획·추진했다.

어도어는 지난 6월 차세대 보이그룹 멤버를 모집하는 ‘2025 어도어 보이즈 글로벌 오디션’을 열고 신규 아티스트 제작을 준비 중이다.