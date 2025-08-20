공공기관 'AI 법률비서' 시대 여나…BHSN, CSAP 인증 따내 시장 선점 '시동'

법률 인공지능(AI) 솔루션 '앨리비'가 공공 시장 진출을 위한 핵심 요건을 확보하고 서비스 도입을 본격화한다. 법률 정보 기반의 업무 효율화 수요가 높은 공공기관을 겨냥해 계약 분석부터 법령 검색까지 지원하며 사업 영역을 넓히려는 전략이다.

BHSN은 한국인터넷진흥원(KISA)의 클라우드 서비스 보안인증(CSAP) 서비스형 소프트웨어(SaaS) 간편등급을 획득했다고 20일 밝혔다. CSAP는 국내 유일의 클라우드 보안 공식 인증 제도로 공공기관 도입의 필수 요건으로 꼽힌다.

BHSN은 이번 인증 심사에서 ▲데이터 보호 및 암호화 ▲네트워크 보안 ▲접근통제 등 주요 보안 항목의 적정성을 인정받았다. 이로써 자체 개발 거대언어모델(LLM) '앨리비 아스트로' 기반 솔루션을 공공기관에 안정적으로 제공할 조건을 갖췄다.

앨리비, 'CSAP SaaS' 간편등급 획득 (사진=BHSN)

앨리비 솔루션은 계약서 리뷰와 관리 기능은 물론 국내외 법령과 판례 정부 정책자료를 검색하고 요약해 답변을 제공한다. 공공 부문의 방대한 법률 및 행정 문서 처리 효율을 높일 수 있을 것으로 기대된다.

BHSN은 앞서 지난 1월 국제표준화기구(ISO)의 정보보안경영시스템(ISO27001)과 클라우드정보보안경영시스템(ISO27017) 인증을 동시 획득해 글로벌 수준의 정보보호 역량을 입증한 바 있다. 회사는 매년 인증을 유지하며 정보보호 관리체계를 지속 강화할 방침이다.

BHSN은 연내 조달청 디지털서비스몰에 앨리비를 등록하고 공공 부문 서비스 확대를 본격화할 계획이다. 지난해에는 과학기술정보통신부와 한국지능정보사회진흥원(NIA) 주관 '초거대 AI 플랫폼 이용지원 사업' 공급기업으로 선정돼 한국방송광고진흥공사 등과 리걸AI 프로젝트를 성공적으로 수행했다.

임정근 BHSN 대표는 "정부와 공공기관은 법률 정보를 기반으로 업무를 수행하고 있으며 수십 년간 축적된 방대한 내부 보고서와 자료를 리걸AI로 효율적으로 검색해 활용하려는 수요가 꾸준히 있다"며 "향후 산업별 규제 요건을 충족하는 법률 특화 솔루션을 지속적으로 고도화해 기관과 기업이 안심하고 사용할 수 있는 환경을 제공하겠다"고 말했다.