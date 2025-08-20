메타, AI 조직 전면 개편…'슈퍼인텔리전스' 속도전 시동

메타가 인공지능(AI) 조직을 대대적으로 개편한다. 조직을 네 개의 독립 팀으로 분리하고 기존 인력을 재배치하며 '슈퍼인텔리전스' 구현을 위한 속도전에 본격 나서는 모습이다.

20일 블룸버그통신 등 외신에 따르면 메타의 알렉산더 왕 최고AI책임자(CAIO)는 직원들에게 보낸 내부 공지를 통해 조직 개편을 예고했다.

이번 조치는 메타가 수십억 달러를 들여 영입한 AI 인재들을 효율적으로 활용하고 연구개발 성과를 제품과 인프라로 이어가기 위한 목적이다.

메타 알렉산더 왕 CAIO (사진=위키커먼스)

새롭게 개편된 조직은 '메타 슈퍼인텔리전스 랩(MSL)'이라는 이름 아래 ▲TBD 랩 ▲기초 AI 연구(FAIR) ▲제품·응용 연구팀 ▲MSL 인프라 등 네 개 팀으로 나뉜다.

알렉산더 왕 CAIO가 직접 이끄는 TBD 랩은 메타의 대규모 언어모델 '라마'와 이를 활용한 AI 어시스턴트 개발을 총괄한다. 10년 넘게 이어져 온 메타 핵심 연구 조직 FAIR는 장기 연구를 담당하며 올 초 복귀한 공동 창립자 로버트 퍼거스가 책임을 맡는다.

전 깃허브 CEO 나트 프리드먼이 이끄는 제품·응용 연구팀은 모델과 연구 성과를 소비자 제품에 접목한다. 또 아파르나 라마니 부사장이 총괄하는 MSL 인프라 팀은 막대한 비용이 드는 AI 인프라 구축을 담당한다.

이번 개편으로 기존 'AGI 파운데이션' 조직은 해체됐다. 책임자였던 아흐마드 알달레와 아미르 프렌켈은 앞으로 전략적 MSL 프로젝트에 집중한다는 목표다.

메타는 최근 몇 달간 경쟁사에서 톱 AI 연구자를 고액 연봉으로 영입하며 공격적으로 인재 확보에 나섰다. 일부 보상은 수억 달러에 달한다.

마크 저커버그 메타 최고경영자(CEO)는 "인간을 능가하는 AI를 목표로 수천억 달러를 인력과 인프라에 투입할 것"이라고 밝히며 슈퍼인텔리전스 개발 의지를 드러낸 바 있다.

메타 알렉산더 왕 CAIO는 "슈퍼인텔리전스는 곧 현실이 될 것이며 이를 본격적으로 추진하기 위해 연구·제품·인프라 등 핵심 영역을 중심으로 조직을 재편한다"고 강조했다.