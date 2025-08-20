2cm 불씨 잡는다…라이노스, 화재 감지 AI 청소로봇 선봬

인공지능(AI) 청소로봇 전문기업 라이노스는 자사 대표 모델인 '휠리' 시리즈에 이동식 열화상 화재감지 시스템을 옵션으로 결합한 차세대 모델을 상용화했다고 20일 밝혔다.

신제품은 적외선·열 복합 센서를 통해 전방 10m 범위에서 촛불 크기(약 2cm) 불씨까지 탐지한다. 건물관리 비용을 절감하면서 야간·무인 시간대 화재 대응 공백을 메울 수 있다.

탐지 절차는 ▲순찰 중 열원 감지 ▲AI 분석 ▲자체 경보 발령 ▲관제실 실시간 전송 ▲3D 맵 발화 위치 표시 순으로 진행된다. 기존 천장 고정형 감지기 사각지대를 보완하며 야간·무인 시설에서 대응력을 높인다.

화재감지 솔루션을 탑재한 '휠리'가 불 꺼진 복합상가의 복도를 주행하며 바닥을 청소하는 동시에 전방 열화상 센서로 화재를 탐지하고 있다. 관제실 모니터에는 로봇의 실시간 위치와 '화재 의심' 경보가 표시된다. (사진=라이노스)

청소 기능도 강화됐다. 시간당 최대 1천200㎡ 청소, 하루 평균 11km 주행이 가능하며 고감도 오염 센서를 활용해 청소 강도를 자동 조절한다. 오수통을 세탁수통과 독립 분리해 위생성을 개선했다.

또한 5가지 청소 도구를 하나에 통합해 ▲먼지 흡입 ▲물청소·롤러걸레 장착 ▲자동 물 보충·배수 ▲바닥 오염 감지·강도 조절 등 전 과정을 무인화했다.

로봇 1대 기준 연간 운영비 약 1억원 절감, 청결도 27% 향상, 청소 관련 민원 50% 감소 효과가 확인된다고 회사 측은 설명했다. 투자 회수 기간은 평균 2~3년으로 추산된다.

이번 화재감지 시스템은 옵션 형태로 제공된다. 기존 산업현장에 이미 도입된 휠리 로봇에도 업그레이드 적용이 가능하다.

라이노스는 내년 초 실내 공기질 데이터 측정 센서를 탑재한 신모델을 출시할 예정이다. 현재 성남 모란역에서 공기질 변화에 따른 실증 테스트가 진행 중이다.

라이노스 연구·개발(R&D)센터는 자율주행, 엘리베이터 자율탑승 등 특허를 이미 보유하고 있으며 지속적인 기능 업그레이드로 기술 경쟁력을 강화하고 있다.

이상락 라이노스 대표는 "청소로봇이 화재 예방과 산업 안전까지 담당하는 융합 플랫폼으로 진화하고 있다"며 "병원·공항·지하철·물류센터 등 화재 위험도가 높은 시설에 우선 공급하고 해외 스마트 빌딩 시장으로도 확대하겠다"고 말했다.