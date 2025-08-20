"K-콘텐츠 글로벌 경쟁력 강화"…한국방송학회, 산업 활성화 해법 모색

한국방송학회는 오는 26일 오전 10시 한국프레스센터 국제회의장에서 ‘콘텐츠 산업 활성화와 문화강국 실현’을 주제로 세미나를 개최한다고 20일 밝혔다. 이번 세미나에서는 콘텐츠 산업 진흥 정책 과제를 논의한다.

최근 K-POP, 드라마, 영화 등 한국 콘텐츠가 전 세계적인 인기를 얻으면서 해외 진출을 위한 전략적 접근의 필요성도 커지고 있다. 이에 전문가들은 한국 콘텐츠 유통의 효율성과 접근성을 높여 글로벌 경쟁력을 한층 강화하고, 상생할 수 있는 산업 생태계를 조성할 필요가 있다고 강조한다.

세미나는 최용준 한국방송학회 회장의 개회사를 시작으로, 노창희 디지털산업정책연구소 소장이 ‘콘텐츠 산업의 현황과 문화강국 실현을 위한 산업 활성화 방안 및 정책 과제’를 주제로 발제를 진행한다.

종합 토론은 문철수 한신대학교 교수가 사회를 맡으며, 강신규 한국방송광고진흥공사 책임연구위원, 김태오 창원대학교 교수, 박세진 한양대학교 교수, 이상규 강원대학교 교수, 이성민 한국방송통신대학교 교수가 참여한다.

