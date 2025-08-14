데이터법정책학회, 해킹-개인정보 유출 법적 이슈 살피는 세미나 연다

한국데이터법정책학회는 오는 21일 웨스틴조선호텔에서 해킹과 개인정보 유출에 따른 정보통신망법, 개인정보보호법, 민법, 행정법 등의 분야에 대한 법적 이슈과 과제를 살피는 세미나를 개최한다.

이경호 고려대 정보보호대학원 교수와 같은 대학원 박종수 교수가 해킹의 기술적 이슈와 법적 이슈에 대한 세미나 발제를 맡았다.

발제에 이어지는 토론에는 손승우 부회장을 좌장으로 정원준 한국법제연구원 AI법제팀장, 법무법인 지평의 신용우 변호사, 김화 이화여대 법학전문대학원 교수, 김장 법률사무소의 박종국 변호사, 김태오 창원대 법학과 교수, 김기범 성균관대학교 과학수사학과 교수가 참여한다.

이성엽 회장은 “최근 급증하고 있는 해킹으로 인한 개인정보 유출로 인해 다양한 기술적, 법적 이슈가 제기되고 있는 상황에서 대안을 제시하는 의미 있는 세미나가 될 것”이라고 말했다.