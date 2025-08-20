롯데웰푸드 브랜드 메시지 담은 영화 ‘식사이론’ 개봉

롯데웰푸드가 브랜드 메시지를 담은 코미디 영화 ‘식사이론’을 제작해 20일 롯데시네마에서 단독 개봉한다고 이날 밝혔다.

이 작품은 헬스&웰니스 간편식 브랜드 ‘식사이론’의 세계관에 B급 감성과 오피스 판타지 설정을 더한 코미디로, 음식과 인간의 관계를 독특하게 풀어내며 관객에게 재미와 브랜드 메시지를 동시에 전달하는 것이 특징이다.

‘식사이론’은 10년간 존재감 없이 살아온 직장인 경수가 전설의 치킨 레시피를 손에 넣으며 벌어지는 황당한 사건들을 다룬다. 경수의 짝사랑 상대 유진, 상사 승호 등이 출연한다.

영화 식사이론 포스터.(사진=롯데웰푸드)

연출은 드라마 술꾼도시여자들2, 산후조리원 등을 담당한 박수원 감독이 맡았으며, 영화 파묘, 신과함께 제작진이 참여해 완성도를 높였다.

롯데웰푸드는 이번 개봉을 단순 상영을 넘어 체험형 상영 방식으로 기획했다. 영화 속 브랜드 제품과 연계한 ▲숯불치킨 갈비맛 팝콘 ▲숯불갈비양념 치킨 ▲동파육 청경채 군만두 등 스위트샵 전용 신메뉴 3종을 출시해 관객이 영화를 보면서 ‘먹는 재미’까지 함께 즐길 수 있도록 했다.

관련기사

‘식사이론’은 단순 홍보 영상이 아닌 극장 개봉작으로 제작된 점에서 식품업계에서 이례적인 사례로 꼽힌다. 롯데웰푸드는 앞으로도 헬스&웰니스 간편식 수요 증가, 집밥 트렌드 확산에 맞춰 브랜드 카테고리를 확장하고 신제품을 지속 선보일 계획이다.

롯데웰푸드 관계자는 “영화를 통해 브랜드 메시지를 자연스럽게 전달하는 동시에, 극장에서 오감 만족 경험을 제공하겠다”고 말했다.