이랜서, 아시안스퀘어와 전략적 제휴 체결

프리랜서 플랫폼 이랜서(대표 박우진)는 글로벌 로비스트형 싱크탱크 아시안스퀘어(대표 김민호)와 손잡고 본격적인 해외 진출에 나선다고 20일 밝혔다. 양사는 지난 13일 '글로벌 IT 인재 육성사업'과 '해외 프리랜서 플랫폼 협업 및 해외 SI기업 유치'를 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다.

박우진 대표는 "이번 협약은 단순한 제휴를 넘어, 이랜서가 한국을 넘어 글로벌 IT 프리랜서 시장으로 도약하는 전환점"이라면서 "이랜서는 국내 최대 규모의 IT·디자인·기획 분야 프리랜서 풀을 보유하고 있으며, AI 기반 프로젝트 매칭 기술과 안정적인 운영 경험을 축적해왔다. 이러한 강점은 해외 프로젝트의 수요와 결합될 경우, 한국 프리랜서들이 세계 무대에서 활약할 수 있는 강력한 기반이 된다"고 밝혔다. 이어 "이번 협력을 통해, 이랜서 플랫폼은 해외 기업과 한국 프리랜서를 직접 연결하는 글로벌 허브로 자리매김할 것으로 기대한다"면서 "국내 기업 또한 해외 SI기업과 네트워크를 구축하고, 글로벌 인재를 확보할 수 있는 새로운 기회를 얻게 된다"고 의미를 부여했다.

박우진 이랜서 대표

아시안스퀘어는 미국 버지니아에 본사가 있다. 한국, 인도네시아, 두바이, 인도, 홍콩 등에서 클러스터를 운영하는 글로벌 싱크탱크다. 단순한 연구기관이 아니라 정책·비즈니스 포럼을 개최하고, 글로벌 로펌·정부기관·대학 등과 연계해 기업들의 해외 진출을 지원하는 로비스트형 조직으로 알려져 있다.

지난 2024년에는 ‘IKOBI(Indonesia-Korea Business Initiative)’를 출범시켜 인도네시아와 한국 간 경제 협력 네트워크 형성에 기여했다. 미국 연방 상·하원의 로비스트에 공식 등록됐다. 다수의 국가 정부기관, 글로벌 기업, 대학과 협력하며, 한국기업이 해외 시장에서 정책적·법적 지원을 받을 수 있도록 돕고 있다.

아시안스퀘어 김민호 대표는 미국 변호사 출신이다. 국립외교원, 대통령경호처, 방위사업청, 삼성전자, 포스코, 한국수력원자력 등에서 국제협상 및 비즈니스 협상 강의를 진행해온 협상 전문가다. 또 미국 IMB, CBN 방송국, 유니버셜 뮤직(Universal Music), 스위스 스와치그룹, 이스라엘 갤트로닉스 등 세계적 기업들의 자문도 맡았다.

이랜서의 글로벌 도전과 시너지 효과

박우진 대표는 "이랜서와 아시안스퀘어간 협력은 한국 IT 프리랜서 생태계가 글로벌 무대와 직접 연결되는 첫걸음이라는 점에서 의의가 크다"면서 "이랜서의 AI 매칭 플랫폼은 프로젝트 성격, 기술 역량, 커뮤니케이션 능력을 종합적으로 고려해 기업과 프리랜서를 연결해왔다. 여기에 아시안스퀘어의 글로벌 정책·비즈니스 네트워크가 더해지면, 한국 프리랜서는 보다 다양한 해외 프로젝트에 참여하고, 해외 기업은 검증된 한국 인재와 손쉽게 협력할 수 있다"고 말했다.

양사는 향후 ▲글로벌 IT 인재 양성 프로그램 공동 운영 ▲해외 SI기업과 한국 프리랜서 매칭 강화 ▲글로벌 정책·비즈니스 포럼 공동 개최 ▲한국 기업의 해외 진출 지원 등에 협력한다.

박 대표는 “이랜서는 지난 수년간 한국 프리랜서 시장에서 혁신적인 매칭 서비스를 제공해왔다”며 “이번 협약을 통해 이랜서 프리랜서들이 세계 무대에서 활약할 수 있도록 지원하고, 한국 기업들이 글로벌 인재와 협력할 수 있는 새로운 장을 열어가겠다”고 말했다.

김민호 아시안스퀘어 대표는 “이랜서와의 협력은 한국 프리랜서 플랫폼의 글로벌 진출을 가속화하는 중요한 사례”라며 “앞으로도 글로벌 네트워크를 적극 활용해 한국 기업과 인재들이 해외에서 더 많은 기회를 얻을 수 있도록 돕겠다”고 밝혔다.