김윤덕 국토 "후진국형 철도사고 심히 유감…코레일 안전관리체계 전면 쇄신 추진”

김윤덕 국토교통부 장관은 19일 “모든 작업계획 수립부터 그 사후관리까지 국가철도 안전관리체계를 전분야에서 쇄신하고 개편하겠다”고 밝혔다.

김 장관은 이날 경부선 남성현~청도구간에서 무궁화 열차와 작업자(7명) 간 사고 현장을 방문해 한국철도공사로부터 사고경위와 재발방지 대책 보고를 받은 자리에서 “고속철도를 수출하는 나라에서 이런 후진국형 철도사고가 일어난 것에 대해 주무부처 장으로서 심히 유감”이라며 이같이 말했다.

김 장관은 “작업자의 소중한 인명이 다시는 희생되지 않도록 철저한 원인규명을 통해 책임소재를 명백히 가리고 위법사항에 대해서는 엄중히 조치하겠다”고 강조했다.

김윤덕 국토교통부 장관(왼쪽 세 번째)이 19일 경부선 무궁화호 작업자 사망사고 현장을 방문해 한문희 한국철도공사 사장(맨 왼족)으로부터 사건경위와 재발방지대책을 보고 받고 있다.

앞서 강희업 국토부 2차관도 이날 오후 남성현역 인근에 설치된 현장사고수습본부를 찾아 “지난해에 이어, 철도시설 유지보수 과정에서 작업자 안전사고가 발생한 것에 대해 참담한 심정을 금할 수 없다”면서 “그간 작업자들의 안전확보를 위해 많은 안전대책들과 제도적 장치들이 마련됐음에도 대형사고가 끊이지 않고 있어, 코레일의 안전관리에 문제가 있다고 판단된다”고 밝혔다.

강 차관은 “안전대책들이 현장에서 작동하지 않으면 무용지물”이라면서 “코레일의 안전관리 시스템이 제대로 작동하는지에 대해 강도 높고, 철저한 점검을 실시해 근본적인 안전관리 방안을 마련하겠다”고 밝혔다.

국토부는 철도시설 유지보수 등 업무수행에 있어, 철도안전법령 위반사항이 있었는 지에 대해 철저히 조사해 위법사항이 발견되면 무관용 원칙에 따라 엄중조치하고, 재발방지 대책을 조속히 마련한다는 계획이다.

한편, 이날 사고로 작업자 2명이 숨지고 4명이 중상, 1명이 경상을 입었다.