美 블루오벌SK, 배터리 상업생산 개시…외부 고객사 물색

SK온과 포드자동차의 전기차 배터리 합작법인 블루오벌SK가 본격적인 상업용 배터리 생산에 돌입했다.

19일(현지시간) 블루오벌SK는 켄터키 1공장에서 첫 상업 생산을 축하하는 행사를 진행했다.

이 공장은 연간 약 37GWh 규모 배터리를 생산해 포드의 전기 픽업트럭 ‘F-150 라이트닝’과 전기 화물밴 ‘E-트랜짓’에 공급한다.

첫 배터리 생산을 축하하는 직원들 모습 (사진=블루오벌SK)

마이클 애덤스 블루오벌 SK 최고경영자(CEO)는 블룸버그통신과의 인터뷰에서 “전기차 제조업체 외에도 에너지저장장치(ESS) 기업이 새로운 고객이 될 수 있다”며 외부 수요처 확대 의지를 밝혔다.

블루오벌SK는 켄터키 공장에서 생산한 물량을 구매할 외부 고객사를 물색 중이다. 미국 내 전기차 수요 둔화로 인해 공장 가동률을 높이기 위해서는 고객사 다변화가 필요하기 때문이다. 포드의 전기차 판매량은 올해 1~7월까지 전년 동기 대비 거의 10% 감소했다.

앞서 블룸버그통신은 닛산 자동차도 블루오벌SK로부터 배터리를 조달할 수 있다고 보도했으나, 아직 공식 발표는 없다.

SK온과 포드는 2022년 7월 블루오벌SK를 설립하고 총 114억 달러(약 16조원)를 투자해 미국 켄터키주 글렌데일과 테네시주 스탠튼 두 지역에서 배터리 공장 3개를 건설하기로 했다.

테네시 공장은 내년 가동을 목표로 하고 있으며, 전기차 캐즘(일시적 수요 둔화)으로 인해 켄터키 2공장 가동 시점은 미정이다. 켄터키 1공장도 원래 본 가동 시 직원 2천500명을 고용하려고 했으나, 이보다 줄여 1천450명 직원을 고용할 예정이다.

애덤스 CEO는 "모든 것이 계획보다 더디게 진행되고 있다"며 "상황을 모니터링하며 보수적으로 접근하고 있다"고 말했다.

한편, 포드는 최근 저가 전기차 모델에 집중하는 등 전기차 전략을 전면 수정하고 있다. 중국 저가 전기차 공세에 대응하기 위해 기존 내연차 공장을 개조하고 저렴한 전기차 생산시설로 전환할 계획이다. 새 제품에 사용될 리튬·인산철(LFP) 배터리도 중국에서 수입하지 않고 미국에서 생산할 방침이다.