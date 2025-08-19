포블, 자금세탁방지 및 시장감시 분야 전문가 채용

포블게이트(포블)는 업계 최고 수준의 내부통제 및 이용자 보호 시스템 구축을 위해 자금세탁방지(AML) 및 시장감시 분야 전문 인재 채용에 나선다고 19일 밝혔다.

이번 채용은 갈수록 고도화되는 디지털 자산 범죄와 강화되는 규제 환경에 선제적으로 대응하고 사용자 보호를 위해 더욱 신뢰할 수 있는 거래 환경을 조성하는 것을 목표로 한다. 포블은 거래소의 책임 있는 운영을 위해서는 내부통제와 컴플라이언스 조직의 전문성 강화가 필수적이라는 판단 아래 업계 최고 전문가들로 구성된 '컴플라이언스 드림팀' 구축에 속도를 내고 있다.

채용 분야는 ▲AML 팀장 ▲AML 담당자 ▲시장감시팀장 등 컴플라이언스와 이용자 보호를 책임지는 핵심 직무로 각 분야 실무 경험과 전문 역량을 갖춘 인재를 대상으로 한다. 예를 들어 AML 팀장 직무는 금융당국 수검 경험을 갖춘 10년 이상 경력자를 우대하며 고객확인(CDD), 의심거래보고(STR)등 자금세탁방지 제도의 전반을 총괄한다. 시장감시팀장은 불공정거래 행위를 정밀 분석하는 역할을 수행하며 증권 시장 등 금융권에서 불공정거래 조사 및 심리 업무 경험이 있는 전문가를 선호한다.

포블은 이번 채용을 통해 AML 체계를 고도화하고 불공정거래를 실시간으로 식별 및 대응할 수 있는 정밀 감시 조직을 구축하는 등 이용자 보호를 최우선 과제로 삼겠다는 방침이다.

안현준 포블 대표는 “최고의 기술력은 결국 최고의 인재가 있을 때 비로소 실현된다”며 “이번 인재 영입은 포블이 가장 안전하고 신뢰받는 거래소로 거듭나기 위한 가장 중요한 투자다”라고 강조했다.