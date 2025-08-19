기아, 생산직 엔지니어 채용 실시…200여명 규모 예상

기아가 생산직 엔지니어 채용을 실시한다. 기아는 노사 협의에 따라 생산직 채용을 올해도 지난해와 동일한 500명으로 결정한 바 있다. 업계에서는 이번 채용 규모를 200명 수준으로 보고 있다.

19일 업계에 따르면 기아는 18일부터 광주와 화성, 소하리(광명) 등 국내 3개 공장에서 일할 엔지니어 채용을 실시했다. 지원서 접수기간은 29일 오후 3시까지다.

지원 자격은 고등학교 졸업 이상의 학력을 보유(공고 마감일 기준)하면 지원할 수 있으며, 해외여행 또는 비자 발급 요건에 결격사유가 없어야 한다. 남자는 병역필 또는 면제(공고 마감일 기준)만 지원 가능하다.

또한 전기, 기계, 자동차 공학 관련 경험 또는 자격증 보유자는 우대한다. 전형은 서류전형, 역량검사·신체검사, 면접전형 순으로 진행된다.

이번 채용은 이달말부터 국내 고객 인도 예정인 목적기반모빌리티(PBV) PV5 패신저와 카고 롱 모델 생산 인력 증원이 목적인 것으로 풀이된다. 기아는 PV5 상당수를 기아 화성 공장 내 위치한 PBV·전기차 전용 공장 '이보플랜트'에서 생산한다.

기아 생산직은 1억원에 가까운 평균 연봉과 정년 보장으로 'King'(왕)과 '생산직'을 합친 합성어로 '킹산직'이라고도 불린다. 지난해 현대자동차와 기아의 1인 평균 급여액은 각각 1억2천만원, 1억3천600만원이었다.