퍼플레이-마브렉스, 보상형 웹3 생태계 확장 맞손

마브렉스 이용자, 퍼플레이 보상 추가 혜택

게임입력 :2025/08/19 17:17

이도원 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

웹3 게임 플레이 리워드 플랫폼 퍼플레이(PERPLAY)는 블록체인 게이밍 전문 플랫폼 마브렉스(MARBLEX)와 전략적 파트너십을 맺고, 보상형 게이밍 생태계 확장에 나선다고 19일 밝혔다.

퍼플레이는 구글 플레이(Google Play) 스토어에 등록된 50만 개 이상의 모바일 게임을 복잡한 온보딩 절차 없이 보상형 게임파이(GameFi)로 전환할 수 있는 기술을 보유하고 있다. 특히 퍼플레이를 통해 진행된 게임 광고 캠페인에서는 이용자 1인당 하루 평균 30분 이상 플레이, 설치 유저의 30일 후 잔존율(D30 리텐션) 80%를 기록하며 업계 평균을 크게 웃도는 성과를 달성, 유저의 지속적인 플레이를 유도하는 플랫폼 경쟁력을 입증했다는 게 회사 측의 설명이다.

마브렉스는 글로벌 시장에서 다수의 인기 게임 IP를 기반으로 블록체인 생태계를 확장해 온 전문 플랫폼이다. 이번 파트너십을 통해 마브렉스 게임 이용자는 퍼플레이를 통해 기존 보상에 더해 추가 혜택을 받을 수 있게 된다.

퍼플레이-마브렉스 블록체인 웹3 사업 파트너십.

퍼플레이 관계자는 "이번 협력은 각자 전문 분야에서 강점을 가진 두 기업이 이용자에게 더 나은 보상과 즐거움을 제공하고, 양사 생태계 성장의 기회를 모색하는 구체적인 협력 모델"이라며 "마브렉스의 우수한 게임 콘텐츠가 퍼플레이의 보상 시스템과 만나 이용자에게 더 몰입도 높고 재미 있는 플레이 경험을 제공할 것으로 기대한다"고 전했다.

관련기사

이도원 기자leespot@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
퍼플레이 마브렉스 블록체인웹3

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

[속보] 'SGI 해킹' 랜섬웨어 그룹 "13.2TB 데이터 곧 공개"

"다이소에 뒤지지 않아"...CU가 자신한 하반기 '신상‘ 미리보니

[유미's 픽] 국가AI전략위원회 출범 임박…국정위 'AI 청사진' 실행력 높일까

"관행 봐주기 없다"…주병기 공정위원장 내정에 유통대기업 '얼음'

ZDNet Power Center