백신·EDR '한 번에'…지니언스, '올인원' 단말 보안 플랫폼 출시

사이버 보안 전문기업 지니언스(대표 이동범)가 새로운 '올인원' 단말 보안 플랫폼을 출시했다.

지니언스는 통합 단말 보안 플랫폼 '지니안 인사이츠 E 3.0(Genian Insights E 3.0)'을 출시했다고 19일 밝혔다.

지니안 인사이츠 E 3.0은 지니언스의 주력 솔루션인 EDR(Endpoint Detection and Response)을 기반으로, 차세대 백신(AV)과 안티랜섬웨어(AR), 매체제어(DC) 기능을 통합한 단말 보안 플랫폼으로 알려졌다.

지니언스가 통합 단말 보안 플랫폼 '지니안 인사이츠 E 3.0(Genian Insights E 3.0)'을 출시했다. (사진=지니언스)

백신으로 악성코드를 신속하게 차단하는 동시에 알려지지 않은 고도화된 위협에 대해서도 EDR이 탐지·분석·대응까지 수행하는 입체적 보안 체계를 구현한다. 백신이 악성코드 등을 사전에 탐지하고, EDR이 사후 대응을 맡는 식이다.

아울러 '단일 콘솔 기반의 통합 운영 환경'도 제공한다는 점에서 지니안 인사이츠 E 3.0은 경쟁력을 갖췄다는 평가가 나온다. 백신, EDR, 안티랜섬웨어, 매체제어 등 모든 기능을 하나의 콘솔에서 일괄 설정 및 관리할 수 있으며, 다양한 대시보드 시각화, 정밀한 위협 분석, 단말 정책 준수 여부 확인 기능 등을 통해 가시성과 효율성을 높였다.

이외에도 매체제어(USB 저장장치에 대한 권한 설정), 안티랜섬웨어(실시간 백업·탐지·대응·복원 지원) 등의 기능을 통해 보안 위협에 선제적으로 대응할 수 있다.

지니안 인사이츠 E 3.0 구성도.(사진=지니언스)

지니언스는 이번 플랫폼 출시와 관련해 글로벌 보안 시장의 통합화 흐름에 대응하기 위한 전략이라고 설명했다. 앞서 국내 시장에서는 백신과 EDR을 개별적으로 운용해야 하는 한계가 있었으나, 세계 트렌드에 발맞춰 단일 플랫폼으로 통합하는 시도에 나선 것이라는 설명이다.

지니언스는 이번 백신 기능 탑재를 계기로 서버 보안 시장으로의 확장도 본격화할 방침이다. 최근 대형 보안 사고가 이어지며 단말 및 서버에 대한 통합 보안 요구가 증가하는 가운데, 지니언스는 백신 기능을 별도 옵션으로 제공하고 합리적인 가격 정책으로 시장 저변 확대에 나설 방침이다.

이동범 지니언스 대표는 "이번 지니안 인사이츠 E 3.0은 단순한 기능 추가를 넘어 복잡한 보안 환경을 하나의 플랫폼에서 통합 관리할 수 있도록 한 전략적인 제품"이라며 "단일 콘솔 기반의 통합 보안 운영, 백신과 EDR의 연계 분석 등 고객의 보안 운영 효율성과 완성도를 동시에 높일 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.