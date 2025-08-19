클라우드 스토리지 비용 '최대 40%' 절감…HS효성인포메이션시스템의 비결은?

HS효성인포메이션시스템이 소프트웨어 정의 스토리지(SDS)로 하이브리드 클라우드의 데이터 복잡성 문제를 해결한다. 기업 고객은 데이터 보호 역량을 강화하고 스토리지 비용까지 절감할 수 있게 됐다.

HS효성인포메이션시스템은 히타치 밴타라의 '브이에스피 원 소프트웨어 정의 스토리지(VSP One SDS)'를 구글 클라우드 마켓플레이스에 공식 등록했다고 19일 밝혔다. 이 솔루션은 기존 아마존웹서비스(AWS)와 마이크로소프트 '애저'에 이어 구글클라우드까지 지원하며 멀티 클라우드 포트폴리오를 강화했다.

이번 업데이트로 추가된 기능은 양방향 비동기 복제, 씬 프로비저닝, 고급 데이터 압축 등이다. 이를 통해 기업은 온프레미스와 클라우드 사이트를 상호 백업센터로 활용해 재해 복구 전략의 유연성을 확보할 수 있다.

HS효성인포메이션시스템 솔루션이 구글 클라우드 마켓플레이스에 입점했다. (사진=HS효성)

특히 신규 씬 프로비저닝과 데이터 압축 기능을 활용하면 클라우드 스토리지 비용을 최대 40%까지 절감할 수 있다. 기업은 비용 부담을 최소화하면서 효율성과 성능을 극대화하는 것이 가능해졌다.

'브이에스피 원 에스디에스'의 등장은 최근 하이브리드 클라우드 도입이 확산되는 추세와 맞물린다. 한 클라우드 도입 보고서에 따르면 세계 기업 약 80%가 다수 퍼블릭 클라우드를, 60%는 복수 프라이빗 클라우드를 쓴다.

AI 확산으로 데이터 저장 수요가 급증하면서 인프라 복잡성은 커지고 관리 역량 확보가 필수가 됐다. 최근 업계 조사에서 IT 및 보안 리더의 47%는 하이브리드 환경의 가시성 부족으로 리스크 관리에 어려움을 겪는다고 답했다.

이에 이 솔루션은 스토리지 가상화 운영체제(SVOS)를 기반으로 퍼블릭 클라우드에서도 온프레미스 '브이에스피 원 블록(VSP One Block)'과 호환되도록 설계됐다. 이로써 온프레미스와 클라우드 간 네이티브 마이그레이션을 지원하고 아키텍처 재설계 비용을 최소화한다.

이번 구글 클라우드 입점은 히타치 밴타라가 추진 중인 '브이에스피 원' 플랫폼 혁신의 일환이다. 최근 출시한 통합 데이터 관리 플랫폼 '브이에스피 360'과 연계해 사용자 경험을 단순화하고 데이터 인사이트를 제공할 계획이다.

양정규 HS효성인포메이션시스템 대표는 "AI와 하이브리드 클라우드 도입이 가속화되면서 데이터 인프라 환경은 그 어느 때보다 복잡해지고 있다"며 "이번 구글 클라우드 마켓플레이스 입점을 통해 고객이 복원력과 보안, 데이터 관리 효율성을 동시에 확보하고 기존 인프라에서 보다 큰 가치를 창출할 수 있도록 적극 지원할 것"이라고 밝혔다.