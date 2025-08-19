휴먼컨설팅그룹, KTis HR 시스템 구축 사업 수주

휴먼컨설팅그룹(대표 박재현, 이하 HCG)은 KT그룹의 고객서비스 전문기업 KTis의 HR 시스템 구축 사업을 수주하고, e-HR 솔루션 '휴넬'을 기반으로 프로젝트를 본격 추진한다고 밝혔다.

회사에 따르면 HCG는 지난 2009년에도 KTis의 HR 시스템을 구축한 바 있으며, 이번 재구축은 높은 만족도와 기술 신뢰를 바탕으로 이뤄진 두 번째 협력이다.

KTis는 고객센터를 중심으로 다양한 지역과 업무 형태에 걸쳐 운영되는 특화된 인사 체계를 갖추고 있다. 각 센터별 상담업무의 특성에 따라 근로시간 유형과 급여 체계가 다양해, 이를 보다 효율적이고 안정적으로 관리하기 위한 체계적 시스템 구축에 나섰다.

휴먼컨설팅그룹 e-HR 솔루션 휴넬

이번 HR 시스템 재구축은 ▲근로시간·급여관리의 통합 운영 ▲업무 자동화를 통한 생산성 향상 ▲최신 보안 기준 반영으로 안정성과 신뢰성 강화 등을 핵심 목표로 한다. HCG는 고객센터 중심의 다양한 근무 형태와 인사 운영 방식을 유연하게 수용할 수 있는 설계 역량을 바탕으로, KTis의 HR 운영 환경을 한층 고도화할 계획이다.

휴넬은 HCG의 HR 컨설팅 경험과 다수 대기업·그룹사 구축 사례를 바탕으로 설계된 인사관리 솔루션이다. 하나의 플랫폼에서 채용부터 평가, 보상, 조직 관리까지 인사 업무 전반을 통합적으로 지원한다. 특히 대규모 인사 데이터를 안정적으로 처리할 수 있는 자동화 기반, 고객 환경에 최적화된 맞춤형 설계, 시각화 기반의 데이터 활용 기능 등을 갖추고 있어 전략적 HR 운영에 강점이 있다. 또 휴넬은 국내외 공신력 있는 보안 인증(ISMS / ISO/IEC 27001)을 받은 제품으로, 시큐어코딩 점검과 외부 모의 해킹 등 다양한 방식으로 높은 보안성을 입증해 온 바 있다.

관련기사

이번 수주는 단순한 시스템 구축을 넘어, 고객사의 운영환경을 정확히 이해하고 실질적 개선 효과를 만들어내는 HCG의 컨설팅 기반 접근 방식과, 프로젝트 이후 유지보수 및 운영 단계까지 책임지는 사후관리 체계에 대한 신뢰가 반영된 사례로 평가된다.

HCG 휴넬 COO 김영만 전무는 "이번 프로젝트는 고객센터 중심의 인사운영 환경에서도 휴넬의 유연성과 안정성이 효과적으로 작동할 수 있음을 보여주는 의미 있는 사례가 될 것"이라며 "앞으로도 다양한 환경과 요구를 가진 조직들이 휴넬을 통해 최적의 HR 운영 체계를 구축할 수 있도록 지속적으로 기술 고도화를 이어가겠다"고 밝혔다.