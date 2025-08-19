하이트진로, ‘켈리 후레쉬 홉 에디션’ 재출시..."소비자 요청"

하이트진로가 ‘켈리 후레쉬 홉 에디션’을 1년 만에 다시 선보인다. 지난해 8월 첫 출시 당시 130만캔이 조기 완판되며 소비자 재출시 요청이 이어진 제품이다.

19일 회사에 따르면 이번 신제품은 미국 워싱턴주 야키마 밸리에서 재배한 유기농 홉을 100% 사용한 것이 특징이다. 미국 농무부(USDA) 인증 기준을 충족한 원료로, 신선한 향과 풍부한 맛을 강조했다.

패키지 측면에는 QR코드를 넣어 원재료와 생산 과정을 투명하게 공개했고, 앰버 컬러에 홉 이미지를 직관적으로 표현해 시각적 차별화를 시도했다.

재출시된 켈리 후레쉬 홉 에디션.(사진=하이트진로)

‘켈리 후레쉬 홉 에디션’은 360ml, 453ml 캔 2종으로 한정 판매된다. 오는 21일 부산 신세계백화점 센텀시티점에서 열리는 태양의 서커스 ‘쿠자(KOOZA)’ 비어가든에서 처음 공개되며, 이후 전국 대형마트 등 가정 채널에서도 만나볼 수 있다.

하이트진로 관계자는 “친환경과 가치 소비를 중시하는 트렌드에 맞춰 유기농 홉을 활용한 제품을 다시 선보이게 됐다”며 “앞으로도 다양한 소비자 니즈를 반영한 마케팅 활동을 이어가겠다”고 말했다.