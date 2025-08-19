이마트24, 게임 ‘에픽세븐’ 협업상품 9종 출시

이마트24가 모바일 RPG 게임 ‘에픽세븐’IP를 활용한 협업상품을 선보인다고 19일 밝혔다. 에픽세븐은 스마일게이트가 서비스하고 슈퍼크리에이티브가 개발한 모바일 RPG게임으로, 국내는 물론 글로벌 시장에서도 많은 사랑을 받고 있다.

오는 21일 선보이는 상품은 ▲타마린느의 샤이닝 달콤몽블랑데니쉬 ▲ 조장아룬카의 선빨필승! 클라우디단팥빵 ▲안젤리카의 순백의 우유크림쫀득모찌 ▲유피네의 고기고기고기도시락 ▲켄의 반반고기정찬도시락 ▲7찬도시락 떡갈비한상 ▲7찬도시락 든든한제육&돈까스정식 ▲전학생 아딘의 수련비책 비프버거 ▲해군대령 랑디의 오리지널새우버거 등이다.

해당 상품은 에픽세븐 게임 속 캐릭터와 이름을 패키지 디자인과 상품명에 적용했다. 특히 도시락, 햄버거 등 6종에는 에픽세븐 게임아이템 쿠폰이 동봉됐으며 빵 3종에는 에픽세븐 캐릭터 띠부띠부씰이 랜덤으로 들어 있다.

이마트24가 선보이는 에픽세븐 협업상품 9종. (제공=이마트24)

협업 상품 출시를 기념해 행사카드로 결제 시 30% 할인 혜택을 제공하며 에픽세븐 7주년 감사제 이벤트도 진행한다. 오는 21일부터 다음달 30일까지 에픽세븐 콜라보 상품 9종과 에픽세븐 7주년 감사제 상품 24종을 구입 시 경품행사에 응모할 수 있다.

경품으로는 ‘30만원 상당의 에픽세븐 스페셜아이템’, ‘구글 기프트카드’, ‘이마트24 금액권’ 등 매일 추첨을 통해 총 1천명에게 선물을 제공한다. 경품이벤트에 5번 이상 응모한 고객들에게는 ’에픽세븐’ 게임 내 로비를 꾸밀 수 있는 한정판 로비 일러스트 아이템을 선물로 준다.

이 외에도 한 번이라도 경품행사에 참여한 고객 중 추첨을 통해 777명에게 에픽세븐 굿즈를 제공한다.

최영수 이마트24 영업마케팅팀 파트너는 “올해로 7주년을 맞이한 에픽세븐과 함께 협업해 차별화 상품을 선보이고, 감사의 마음을 담아 다채로운 행사를 준비했다”며 “에픽세븐이 인기 장수 모바일 게임 중 하나인 만큼 이번 콜라보 상품과 행사에 대한 게임 유저들의 호응이 있을 것으로 기대하고 있다”고 말했다.