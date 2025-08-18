ZDNet Korea 뉴스레터 구독신청
구독신청
닫기
ZDNet USA
ZDNet China
ZDNet Japan
English
지디넷 웨비나
뉴스
최신뉴스
방송/통신
컴퓨팅
홈&모바일
인터넷
반도체/디스플레이
카테크
헬스케어
게임
중기&스타트업
유통
금융
과학
디지털경제
취업/HR/교육
생활/문화
인사•부음
글로벌뉴스
인공지능
배터리
양자컴퓨팅
IT'sight
칼럼•연재
포토•영상
[인사] 뉴스포스트
인사
입력 :2025/08/18 16:18
김익현 미디어연구소장
기자 페이지 구독
기자의 다른기사 보기
▲산업부장 선초롱
김익현 미디어연구소장
sini@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
뉴스포스트
라이브리 댓글 작성을 위해 javascript를 활성화해 주세요
지금 뜨는 기사
이시각 헤드라인
정부, AI 연구에 GPU 1천장 푼다…삼성SDS·KT클라우드·엘리스 선정
스테이블코인 행정입법 10월 윤곽…"외화 발행 규제 소홀해선 안돼"
SW 수출 '기회의 땅' 베트남…AI·인력·데이터센터 협력 확산
'GPT-5' 황당 답변, 인력 유출 때문?…'위기' 오픈AI, 특단 대책 마련 급급
ZDNet Power Center