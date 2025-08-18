컴투스 신작 '더 스타라이트', 2차 캐릭터명 선점 조기 마감

컴투스(대표 남재관)는 게임테일즈(대표 정성환)가 개발한 신작 MMORPG '더 스타라이트'의 2차 캐릭터명 선점 이벤트가 조기 마감됐다고 18일 밝혔다.

이날 오후 12시부터 '더 스타라이트' 공식 사이트에서 진행된 이번 2차 선점 이벤트는 신규 월드 '라이뉴'와 '란스', 그리고 기존 스트리머 월드 '로버'에 증설된 서버까지 총 18개 서버에서 진행됐다.

앞서 지난 11일에 진행된 1차 이벤트는 시작한 지 3시간 만에 24개 서버가 전부 마감된 바 있다. 이번 2차 이벤트는 더욱 짧은 2시간 만에 조기 마감됐다.

'더 스타라이트'는 여러 차원이 얽힌 멀티버스 세계에서 선택받은 영웅들이 '스타라이트'를 찾아 나서는 내용을 그린 MMORPG다. 원작자인 정성환 총괄 디렉터가 집필한 네 편의 소설을 기반으로 중세·현대·미래를 아우르는 복합 세계관을 구현했으며, 언리얼 엔진 5 기반 그래픽과 전략적인 충돌 시스템, 지역별 감성을 담은 사운드 등이 특징이다.

컴투스는 출시 전 쇼케이스·OST·아트워크·스틸컷 등 '더 스타라이트'의 다양한 콘텐츠를 순차적으로 공개하고 있다. 이를 통해 현재 사전 예약자 수 100만명을 돌파했다.