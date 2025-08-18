지그재그, ‘푸드빅세일’ 진행…최대 85% 할인

카카오스타일이 운영하는 스타일 커머스 플랫폼 지그재그는 오는 24일까지 ‘푸드빅세일’ 기획전을 열고 인기 상품을 최대 85% 할인 판매한다고 18일 밝혔다.

지그재그 집계 결과 지난 10일까지 최근 한 달 간 ‘도시락’ 관련 상품 거래액은 전년 동기 대비 260% 증가했다. 취향에 맞는 가방에 도시락을 넣어 다니는 사람들이 늘며 ‘도시락 가방’ 거래액은 전년 대비 44배 이상 크게 증가했다.

전자레인지로 조리 가능한 상품도 수요가 높아지고 있다. 조리 후 급속 냉동해 만들어진 ‘주먹밥’과 ‘볶음밥’ 거래액은 각각 763%, 53% 증가했다. 식단 관리 품목으로 꼽히는 ‘닭가슴살’ 거래액은 87% 증가했다.

(사진=지그재그)

밀프렙족 증가 영향으로 식단 관리 상품, 간편식 등에 대한 수요가 늘어남에 따라 지그재그는 ‘푸드빅세일’ 기획전을 개최한다. 행사 기간 전 고객에게 참여 스토어 상품에 적용 가능한 최대 20% 쿠폰팩을 제공하며 ‘허닭’, ‘비브리브’ 등 브랜드의 인기 상품을 단 하루 할인가에 선보이는 ‘원데이 핫딜’ 코너를 운영한다.

‘아임닭 크리스피 닭가슴살’은 68% 할인가에 선보이며 ‘작심닭 귀리현미 주먹밥’은 51% 할인된 가격에 판매한다. 이외에도 샐러드 등 다양한 푸드 상품도 준비했다.

카카오스타일 관계자는 “고물가와 외식비 상승이 맞물리면서 지그재그 주 고객층인 2030 여성 중심으로 도시락, 푸드 상품에 대한 관심이 큰 폭으로 증가하고 있다”며 “앞으로도 기획전 등을 통해 2030 여성의 라이프 스타일에 맞춘 다양한 상품을 선보일 계획”이라고 말했다.