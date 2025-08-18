엘티씨, 2분기 매출 1372억원…전년比 27.7% 증가

반도체·디스플레이 소재·장비 기업 엘티씨는 올해 2분기 연결기준 매출 1천372억원, 영업이익 143억원을 기록했다고 18일 밝혔다.

전년 동기 대비 매출은 약 27.7%, 영업이익은 약 171.1% 증가했다. 반면 전분기 대비 매출은 약 19.1% 감소, 영업이익은 47.9% 감소했다. 이는 주요 종속회사들의 일시적인 실적 변동에 따른 것으로 분석된다.

(사진=엘티씨)

반도체 소재 자회사 엘티씨에이엠의 매출 및 영업이익은 전분기 대비 각각 12.9%, 11.7% 증가한 반면, 반도체 장비 자회사 엘에스이는 전분기 대비 31.8%, 59.6% 감소했다. 엘에스이의 실적 감소가 엘티씨 연결 실적 하락의 주된 원인으로 작용했다.

자회사 실적 요인에 대해 엘티씨 관계자는 “고객사와의 안정적인 공급망을 기반으로 한 고선택비인산(HSP) 등 반도체 소재 납품이 확대되었으나, 고객사의 설치 일정에 따른 반도체 장비의 납기 변동과 원화 절상 등이 2분기 수익성에 부정적인 요인으로 작용했다”라고 설명했다.

그럼에도 불구하고 엘티씨는 하반기 매출 증가에 대해 긍정적인 전망을 내놨다. OLED 패널 유기소재 (저온경화PR, LTOC)의 2분기 납품물량이 일시 감소했으나, 고객사의 사용량 증가로 하반기에 기존 수준을 웃도는 납품이 진행되면서 매출 증가가 기대된다고 밝혔다. 또한 최근 발표한 신규 반도체 소재 생산 및 공급을 위한 제조시설 증축을 연내 완료해, 내년부터 차세대 반도체 소재 매출이 반영될 전망이다.

여기에 자회사 엘티씨에이엠이 납품하는 고선택비인산(HSP)과 CMP 슬러리 등 주요 제품의 확대 적용이 소재 부문의 매출 성장을 견인할 것으로 회사 측은 내다봤다.

관련기사

한편 엘티씨는 자회사 엘에스이 상장과 관련해 최근 두차례 주주간담회를 열고 그룹 차원의 중장기 사업계획과 성장 전략을 제시했다.

엘에스이의 상장 공모자금으로 장비 사업의 생산능력을 자체적으로 확대하고 이를 발판으로 소재 부문을 핵심 사업으로 육성해 나가겠다고 밝혔다. 이를 통해 실적 변동성이 큰 장비 사업의 익스포져를 점진적으로 줄이고 안정적인 성장 기반을 마련한다는 방침이다.