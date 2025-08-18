[미장브리핑] 파월 美연준의장 22일 잭슨홀 미팅 연설 주목

▲오는 21~23일(현지시간) 미국 캔사스시티 연방은행 주최 잭슨홀 미팅 예정. 22일 제롬 파월 미국 연방준비제도(연준) 의장 연설 집중. 최근 7월 소비자물가 발표 이후 9월 금리 인하 가능성이 높아져. 파월 의장이 9월 금리 인하 여부에 대해 어떤 발언을 할지가 귀추 주목되지만, 명확한 발언은 내놓지 않을 것이라는 관측. 8월 소비자물가와 고용보고서를 통해 물가와 노동시장 상황을 좀더 확인할 수 있는 기회가 있기 때문. 최근 경제 여건이나 금융시장이 선제적 조치가 필요할 정도로 급박한 상황도 아닌 것으로 판단.

▲CME 페드 워치 툴에 따르면 연내 2회 금리 인하(9월과 10월, 각각 0.25%p)하고 9월 금리 인하 가능성은 85%로 평가. 시장에서도 9월 금리 인하를 기대하고 있으며, 최근 금융 시장은 이미 이를 어느정도 반영한 것으로 추정.

▲18일부터 미국 행정부는 철강·알루미늄에 대한 50% 관세 부과 범위를 확대하는 가운데 이르면 이번 주 반도체·의약품 등 여타 품목별 관세를 발표할 수도.

▲트럼프 행정부는 발효된 감세법안(OBBBA)에 따라 이번 주 초 태양광, 풍력 등 재생에너지 세액공제를 강화하는 규정을 공개할 전망.

▲도널드 트럼프 대통령은 러시아와 우크라이나의 휴전 합의에 이르지 못했다고 발표. 푸틴 러시아 대통령의 '평화협정 체결' 제안을 수용했고 18일 예정된 젤렌스키 우크라이나 대통령과의 정상회담에서 이에 대한 압박에 나설 전망. 중국 등 러시아산 석유 수입 국가에 대한 관세 인상 조치를 보류할 전망.

▲중국 세무당국이 해외 투자를 통한 이익에 대해 세금을 납부하도록 투자자 압박. 최근 경기 부진에 따른 재정 부족으로 정부 수입원 확대 필요성이 증가.