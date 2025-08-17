위로보틱스, 팔짱 끼는 휴머노이드 선봬

웨어러블 로봇 업체 위로보틱스가 개발 중인 휴머노이드 로봇 '알렉스(Allex)'의 추가 사진을 공개했다. 오는 18일 정식 공개를 앞두고 기대감을 끌어올리고 있다.

위로보틱스는 이번에 공개한 이미지에 '볼 수 있고 느낄 수 있는 손을 가진 휴머노이드, 그리고 인간처럼 움직인다', '팔짱을 낄 수 있는 휴머노이드'라는 설명을 덧붙였다.

공개된 사진 속 알렉스는 사람처럼 팔짱을 끼거나 손동작을 취하며, 실제 인간 상반신 움직임을 흉내내는 모습이 포착됐다.

위로보틱스 휴머노이드 '알렉스' (사진=위로보틱스)

특히 알렉스의 손은 다섯 손가락을 자유롭게 구부리고 펼 수 있는 구조로 설계돼 사람과 비슷한 제스처 표현이 가능하다. 앞서 위로보틱스가 공개한 이미지에서는 알렉스가 양손으로 하트 모양을 만들어 주목받았다.

알렉스는 오는 18일 위로보틱스 공식 유튜브 채널에서 영상으로 공개된다. 회사는 이번 영상을 통해 알렉스의 실제 동작과 기술적 특징을 더욱 자세히 선보일 계획이다.

위로보틱스는 지난 5월 천안에 '로봇 이노베이션 허브'를 개소하며 휴머노이드 연구에 박차를 가하고 있다. 해당 센터는 한국기술교육대학교와 공동으로 운영되며, AI와 로보틱스 융합을 통한 '피지컬 AI' 구현을 목표로 한다.

회사는 또한 류중희 전 퓨처플레이 대표가 참여한 리얼월드와 전략적 제휴를 맺고, 로보틱스 파운데이션 모델(RFM) 개발에도 협력 중이다.