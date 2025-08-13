위로보틱스, 휴머노이드 '알렉스' 공개

웨어러블 로봇 업체 위로보틱스가 개발 중인 휴머노이드 로봇 '알렉스'를 13일 공개했다.

알렉스는 사람 상반신 형태를 갖춘 휴머노이드다. 로봇 오른 팔에는 위로보틱스 로고가, 다른 쪽에는 코리아텍(한국기술교육대학교) 로고가 그려졌다.

특히 유연한 다섯 손가락을 갖춘 것으로 보인다. 공개된 사진에서는 로봇이 두 손으로 하트 모양을 만들고 있다.

위로보틱스 휴머노이드 '알렉스' (사진=위로보틱스)

국내외 업체들이 상반신 휴머노이드를 잇달아 선보이고 있지만 아직까지 자체 손 기술을 탑재한 모델은 찾아보기 어려웠다.

개발은 김용재 위로보틱스 대표 겸 최고기술책임자(CTO)가 주도하고 있는 것으로 알려졌다. 그는 현재 한기대 전기전자통신공학부 교수로 재직 중이다.

김 대표는 2003년부터 삼성전자 로봇개발팀에서 로봇 기술을 연구했다. 2017년에는 네이버랩스와 협력해 가볍고 유연한 로봇팔 '앰비덱스'를 만든 경력이 있다.

알렉스는 오는 18일 위로보틱스 유튜브에서 정식 공개된다.

위로보틱스는 지난 5월 천안에 '로봇 이노베이션 허브'를 열면서 휴머노이드 상체를 공개하겠다고 선언한 바 있다. 위로보틱스가 한기대와 공동으로 개소한 연구센터다.

이들은 인공지능(AI)과 로보틱스 시너지를 창출하는 것을 목표로 삼았다. 물리적 지능에 적합한 새로운 로봇 하드웨어를 개발하고 물리적 데이터 수집 방식을 제안한다.

향후 연구용 플랫폼 휴머노이드 핸드·팔 모듈과 구동기, 리더시스템 등 전용 제품을 지속적으로 상용화할 방침이다.

회사는 류중희 전 퓨처플레이 대표가 합류한 피지컬 AI 업체 리얼월드와 전략적 제휴를 맺고 로보틱스 파운데이션 모델(RFM) 개발에도 협력하고 있다.

위로보틱스 관계자는 "휴머노이드 알렉스는 기능적 안정성과 신뢰성을 확보했으며 실제 운영 환경에서도 일관된 성능을 입증했다"고 말했다.