상반기 대기업 SI 톱4 '연봉킹' 현신균 LG CNS 대표…직원 평균 연봉 1위는?

올해 상반기 주요 대기업 IT계열사 현 최고경영자(CEO) 중에서 현신균 LG CNS 사장이 가장 많은 보수를 받은 것으로 나타났다.

16일 삼성SDS, LG CNS, SK AX, 현대오토에버 등 시스템통합(SI) 대기업 4사가 제출한 올해 반기 보고서를 분석한 결과, 현 대표는 올해 상반기 총 10억6천500만원의 보수를 받았다. 지난해 상반기 11억4천900만원에 비해 7.3% 줄어 들었으나, 같은 해 말 사장으로 승진한 영향으로 급여는 3억6천300만원에서 올해 상반기에 6억4천300만원으로 77.1% 증가했다. 하지만 상여금은 지난해 상반기 7억8천500만원에서 올해 상반기에는 4억2천300만원으로 줄었다.

LG CNS에서 이 기간 동안 5억원 이상의 보수를 받은 인물은 총 3명으로, 현 대표를 비롯해 이말술 상근자문(9억7천700만원), 이성욱 자문(6억2천900만원)으로 나타났다. 이말술 상근자문과 이성욱 자문은 각각 퇴직 소득이 6억6천300만원, 4억9천200만원이 포함된 것이 영향이 컸다. 재직임원 중 5억원 이상의 보수를 받은 인물은 올해 상반기에 현 대표가 유일했다.

현신균 LG CNS 사장 (사진=LG CNS)

LG CNS 직원들의 1인 평균 급여액도 지난해 상반기보다 1천만원 줄어든 6천500만원으로 기록됐다. 미등기임원 보수 역시 1년 새 33% 줄어든 2억8천500만원으로 집계됐다.

최대주주인 LG의 지분율은 49.95%에서 44.96%로 감소했다. 개인 중 가장 많은 LG CNS의 지분을 가진 구광모 LG그룹 회장도 작년 상반기보다 0.12% 감소한 1%를 기록했다. 이는 올해 2월 LG CNS가 유가증권시장 상장에 따른 신주모집으로 지분율 변동이 발생했기 때문이다. 구 회장은 LG에서도 15.95%의 지분을 갖고 있다.

윤풍영 SK AX 사장도 올해 상반기 동안 9억6천100만원의 보수를 받아 SK지주 안에서 상반기 급여 순위 톱4에 올랐다. 지난해에는 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명 안에 들지 못했으나, 올해는 최태원 SK그룹 회장(17억5천만원), 최재원 SK 수석부회장(10억원), 이성형 SKMS 연구위원(9억8천600만원) 다음으로 많이 받았다.

윤 사장의 급여는 4억5천만원, 상여금은 5억1천만원에 달했다. 임원 복리후생을 위해 지급되는 1천만원도 이번에 수령했다.

SK의 직원 1인 평균 급여액은 작년 상반기 7천100만원에서 올해 상반기에 7천300만원으로 200만원 상승했다. 반면 미등기임원 보수는 올해 상반기 동안 2억8천700만원 지급돼 1년 새 7.2% 줄었다. 미등기임원 수도 같은 기간 동안 92명에서 87명으로 소폭 줄었다.

이준희 삼성SDS 대표 (사진=삼성SDS)

삼성SDS는 올해 상반기 동안 5억원 이상 보수를 수령한 이들의 명단에서 이준희 사장이 이름을 올리지 않아 눈길을 끌었다. 이 기간 동안 5억원 이상을 받은 이들은 이호준 삼성SDS 클라우드서비스사업부 부사장과 안정태 최고재무책임자(CFO, 부사장)으로, 각각 5억7천100만원, 5억5천100만원을 수령했다.

지난 해 말 삼성SDS로 영입돼 올해 2월부터 클라우드 사업부장을 맡고 있는 이 부사장은 올 상반기 급여가 4억6천900만원에 달했다. 상여금은 6천300만원, 임원 복리후생 명목으로 3천900만원을 수령했다. 반면 비슷한 시기에 삼성SDS 대표로 합류한 이준희 사장은 올 상반기 보수가 5억원을 넘지 못했다. 이준희 사장과 이호준 부사장은 올해 3월 정기 주주총회에서 나란히 사내이사로도 선임됐다.

삼성SDS의 올해 상반기 1인당 직원 평균 급여는 작년 상반기보다 400만원 증가한 6천600만원으로 집계됐다. 미등기임원 보수는 2억100만원으로 1년 새 9% 줄었다. 미등기임원 수는 84명으로 1명 늘었다.

주주별 지분율은 크게 변동이 없었다. 삼성전자의 삼성SDS 지분율은 22.58%로 1년 전과 동일했고 삼성물산도 17.08%로 같았다. 다만 삼성생명은 1년 전에 비해 주식 수가 989주가 줄었으나, 지분율은 0.08%로 동일했다. 개인 중 가장 많은 지분을 가진 이재용 삼성전자 회장의 삼성SDS 지분율도 9.2%로 같았다.

관련기사

현대오토에버에선 올해 상반기 동안 5억원 이상의 보수를 받은 이들이 작년에 이어 올해도 단 한 명도 없었다. 이 기간 1인당 직원 평균 급여는 4천200만원으로 1년 새 13.5% 증가한 모습을 보였다. 미등기임원 수는 작년과 같았고, 이들의 상반기 보수는 전년 동기 대비 7.1% 오른 1억6천600만원을 기록했다.

현대오토에버의 지분율도 큰 변동이 없었다. 현대자동차가 31.59%로 가장 많았고 기아(16.24%), 현대모비스(20.13%) 순으로 나타났다. 개인 중 가장 많은 지분을 가진 정의선 현대자동차그룹 회장도 7.33%로 동일했다. 정 회장의 현대자동차 지분은 2.67%에서 2.73%로 소폭 늘었다.