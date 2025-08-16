KAIST 박상후 교수, 국제 플라즈마 학술대회 2곳서 잇따라 신진연구자상 받아

박상후 KAIST 원자력및양자공학과 교수가 국제 플라즈마 학술대회 2곳서 잇달아 신진연구자상을 수상했다.

박 교수는 지난 4일 미국물리학회(APC)가 주관하는 플라즈마 학술대회(GEC)서 신인연구자상(Early Career Award, ECA) 수상자로 선정됐다. 시상식은 오는 10월 13~17일 서울 코엑스에서 열리는 GEC 2025에서 진행된다.

지난 6월 19일에는 국제플라즈마화학회(International Plasma Chemistry Society, IPCS)가 수여하는 신인연구자상(Young Investigator Award)을 수상했다.

KAIST 박상후 원자력및양자공학과 교수.

미국물리학회 GEC 신진연구자상은 2년마다 단 한 명에게만 주어진다. 플라즈마 연구 성과를 평가한다. 또 IPCS 신진연구자상은 박사학위 취득 10년 이내 연구자 가운데 연구 성과를 평가해 수여한다.

박상후 교수는 고려대와 나와 KAIST에서 박사학위를 취득했다. 삼성디스플레이 책임연구원과 한국핵융합에너지연구원 선임연구원을 거쳐 KAIST 원자력및양자공학과 부교수로 재직 중이다.