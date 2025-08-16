"아마존 열대우림, 100년 안에 사라진다"

과학자들이 기후 변화와 삼림 벌채로 향후 100년 안에 아마존 열대우림이 사라질 수 있다고 경고했다고 과학전문매체 라이브사이언스가 최근 보도했다.

세계 최대 규모의 열대우림 지역인 아마존은 약 600만 제곱킬로미터(㎢)가 넘는 면적에 전 세계 동식물종의 10%가 서식하고 있다. 세계자연기금(WWF)에 따르면, 이 지역은 990억~1,540억 톤의 탄소를 보유하고 있으며, 연평균 180cm 이상의 강수량을 기록하고 있어 전 세계 기후를 조절하는 지구 물 순환과 탄소 순환의 핵심 요소다.

아마존의 열대 우림 지역이 100년 안에 사라질 수 있다는 연구 결과가 나왔다. (사진=클립아트 코리아)

지난 세기 동안 아마존과 같은 열대우림은 기후 변화와 광범위한 삼림 벌채로 인해 가뭄, 산불과 같은 요인에 점점 더 취약해진 상태다. 세계자원연구소(WRI)의 세계산림보고서에 따르면, 브라질 아마존은 작년에만 2만8천㎢에 달하는 삼림을 잃었는데 이는 매사추세츠 주 면적과 거의 맞먹는 규모다.

과학자들은 이러한 변화로 인해 아마존이 열대우림 지역이 아닌 건조한 초원으로 변할 수 있다고 지적하고 있다.

이번 달 초 국제학술지 ‘지구물리학 연구 회보(Geophysical Research Letters)’에 발표된 논문을 통해 연구진들은 아마존의 불확실한 미래를 재조명했다. 연구진들은 기후 변화와 산림 벌채로 아마존 지역이 향후 100년 안에 건조한 초원 지형인 ‘사바나’로 바뀔 가능성이 있다고 밝혔다.

영국 케임브리지 대학교 지구 시스템 과학 교수이자 연구 공동 저자인 앤드류 프렌드는 "그런 변화가 가능하다고 상당히 확신한다”며, "문제는 기후 변화 및 삼림 벌채가 어느 정도의 수준으로 시스템에 변화를 가져올 것인가 하는 것"이라고 밝혔다.

연구팀은 아마존 지역 내 평균적인 한 지점을 컴퓨터 모델을 사용해 시뮬레이션해 아마존 열대우림이 기후 변화와 삼림 벌채의 복합적인 영향에 어떻게 반응하는지 알아봤다.

연구 결과에 따르면, 아마존 생태계에서 산림 면적이 65% 감소하거나 대서양에 유입되는 수분이 10% 감소하거나 강수량이 6% 감소하는 등 세 가지 한계점을 넘을 경우, 울창한 아마존 숲이 초원으로 변할 수 있다는 결과가 나왔다.

이런 변화의 핵심은 토양, 식생, 대기 중 수분 사이의 순환 고리 때문이다. 나무는 뿌리를 통해 토양에서 물을 흡수하고, 나뭇잎의 증발과 증산 작용을 통해 수증기를 대기 중으로 방출한다. 이 수증기는 대기 중에서 응결돼 비가 되고 빗물은 토양으로 스며들어 나무가 이를 흡수한다. 이런 순환은 계속된다.

연구진은 나무가 줄어들면 증발량과 강수량이 줄어들어 숲이 말라붙고 결국 사바나로 변한다고 설명했다. "이러한 변화는 삼림 벌채로 인해 발생할 수도 있지만, 기후 변화도 원인이 될 수 있다. 기후 변화는 대서양에서 유입되는 물의 총량을 변화시킨다"고 지적했다.

관련기사

영국 엑서터 대학 기후 과학자 크리스 볼턴은 삼림 벌채가 발생하는 지역을 고려하는 것이 매우 중요하다고 말했다. "대서양 근처의 삼림을 벌채하면 아마존 숲 가장자리 근처의 증산작용을 막고, 이를 통해 더 깊은 곳으로 유입되는 물의 양이 줄어든다”고 밝혔다.

연구진들은 이에 대한 긴급 조치가 필요하다고 강조했다. 연구진은 이를 막기 위해 “향후 10~20년 동안 기후 변화와 삼림 벌채를 모두 줄여야 한다"고 밝혔다.