LS그룹 상반기 보수, 구자균 57.6억·구자은 53.2억·구자열 41.3억

구자은 LS그룹 회장은 상반기 보수로 53억1천900만원을 수령했다.

14일 LS 반기보고서에 따르면 구 회장은 올 상반기 급여 14억3천900만원, 상여 38억7800만원을 각각 받았다. 작년 상반기 총 보수 56억2천700만원보다 소폭 줄어든 액수다.

LS는 "상반기 지급한 단기성과급은 지난해 경영실적을 평가해 지급했다"며 "주요 자회사(LS전선, LS일렉트릭, LSMnM, LS엠트론) 세전이익, 영업이익과 단기성과급 지급수준 등을 고려했다"고 설명했다. 평가 기준은 해당년도 재무성과(매출액, 영업이익, 유·무형자산, EBITDA) 증가율과 이전 3개년 평균 실적을 비교했다.

관련기사

구자열 LS 이사회의장(왼쪽), 구자은 LS그룹 회장 (사진=무협, LS)

구자은 회장의 사촌형인 구자열 이사회 의장의 상반기 보수는 41억3천700만원(기본급 14억3천900만원·상여 26억9천800만원)이다. 마찬가지로 지난해 상반기 보수 43억6천800만원보다 소폭 줄었다. 올 상반기 명노현 부회장 보수는 22억8천500만원이다.

구자균 LS일렉트릭 회장(사진=LS일렉트릭)

같은 기간 구자균 LS일렉트릭 회장은 보수 57억6천300만원을 수령했다. 급여 13억8천400만원, 상여금 43억7천400만원, 기타 근로소득 500만원 등을 합한 금액이다. 지난해 상반기 보수 57억9천300만원과 비슷한 규모다.