xAI 공동 창업자 이고르 바부슈킨 퇴사…'AI 안전' 중심 투자사 설립

일론 머스크가 설립한 인공지능(AI) 스타트업 xAI의 공동 창업자가 회사를 떠나 AI 안전성을 중심으로 한 벤처 투자사 설립에 나섰다.

14일 이고르 바부슈킨 수석 엔지니어는 SNS 플랫폼 엑스(X)를 통해 자신의 퇴사 소식을 전하며 AI 연구와 스타트업을 지원하는 새로운 벤처 기업 '바부슈킨 벤처스(Babuschkin Ventures)'를 설립한다고 밝혔다.

그는 "AI와 우주의 신비를 탐구하는 에이전트형 시스템 개발을 목표로 삼고 있다"고 설명했다.

xAI를 떠난 이고르 바부슈킨 공동 창업자(이미지=깃허브)

딥마인드와 오픈AI 출신인 바부슈킨 수석 엔지니어는 xAI에서 인프라, 제품, 응용 AI 전반을 아우르는 엔지니어링을 주도하며 기술적 기반을 구축하는 데 핵심적인 역할을 해왔다. 그는 이번 퇴사를 통해 보다 안전하고 유익한 AI 생태계 조성을 지원하겠다는 뜻을 밝혔다.

이고르 바부슈킨 엔지니어는 "일론 머스크 최고경영자(CEO)에게서 두 가지 중요한 교훈을 배웠다"며, "하나는 직접 기술적인 문제에 과감히 뛰어드는 자세, 다른 하나는 극도의 긴박감을 유지하는 실행력"이라고 말했다.

그는 이 철학을 바탕으로 xAI가 자체 개발한 '멤피스(Memphis)' 슈퍼컴퓨터를 단 122일 만에 완성한 경험을 떠올리며, "xAI는 말 그대로 미친 듯한 속도로 실행한다"고 회고했다.

그는 훈련 시스템 문제 해결을 위해 일론 머스크 CEO가 새벽까지 직접 데이터센터에 내려와 함께 문제를 해결했던 일화도 공유했다.

일론 머스크 CEO는 시스템 복구 직후 오전 4시 20분에 이를 SNS에 공유했고, 이에 대해 바부슈킨은 "함께 만든 승리였다"고 표현했다.

이고르 바부슈킨 엔지니어는 향후 "AI 안전성 연구를 지원하고, 인류 발전과 우주의 신비 탐구에 기여할 수 있는 AI 및 에이전트 시스템 분야 스타트업을 돕겠다"고 덧붙였다.

이에 일론 머스크 CEO는 그의 퇴사 메시지에 "당신 없이는 여기까지 올 수 없었다"며 감사를 전했다.

한편, 바부슈킨의 퇴사는 최근 xAI 내부의 잇따른 고위급 인사 이탈 중 하나로 해석된다. 지난 7일에는 xAI의 법무총괄 로버트 킬(Robert Keele)도 가족과의 시간을 이유로 회사를 떠난 바 있다.