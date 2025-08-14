한국 전통 담은 AI…모티프, 국가유산 기반 멀티모달 AI 개발 착수

한국 전통문화 데이터와 AI 기술이 결합해, 누구나 쉽게 활용할 수 있는 창작지원 멀티모달 AI 서비스가 개발된다.

이번 사업은 전통문화 콘텐츠 제작 기간과 비용을 줄이는 동시에, 한국형 이미지 생성 기술의 글로벌 경쟁력을 높이는 것을 목표로 한다.

모티프테크놀로지스(대표 임정환)는 국가유산청, 국가유산진흥원과 함께 우리나라 국가유산 기반의 '한국적 콘텐츠 창작을 위한 멀티모달 AI' 개발에 착수했다고 14일 밝혔다.

모티프, 한국적 콘텐츠 창작을 위한 멀티모달 AI 개발 착수(이미지=모티프)

이번 프로젝트는 과학기술정보통신부와 한국지능정보사회진흥원(NIA)이 주관하는 '2025년 민간클라우드 기반 AI·데이터레이크 활용지원 사업'의 일환으로, 국가유산 데이터를 집약·가공해 데이터 분석과 혁신 서비스 개발을 지원하는 범정부 디지털 전환 과제다. 모티프테크놀로지스는 민관 협력 컨소시엄 형태로 참여한다.

주요 목표는 우리나라 국가유산의 정체성과 상징성을 반영한 한국형 이미지 생성 파운데이션 모델을 기반으로, T2I(Text-to-Image, 문장 입력을 통해 이미지를 생성하는 기술) 멀티모달 AI 서비스를 구축해 누구나 활용 가능하도록 공개하는 것이다. 이를 위해 국가유산청과 국가유산진흥원은 문화유산, 자연유산, 무형유산 3종 데이터를 수집·정제해 고품질 학습데이터로 가공한다. 모티프테크놀로지스는 여기에 한국어 특화 텍스트 데이터를 연계해 역사적 표현과 문화적 맥락을 반영한 정교한 콘텐츠로 발전시킨다.

완성된 멀티모달 AI 챗봇 서비스는 민간기업과 1인 창작자를 포함해 누구나 API 형태로 자유롭게 이용할 수 있다. 또한 국가유산디지털서비스, 국가유산채널 등 기존 디지털 플랫폼과 연계해 접근성과 활용성을 높일 예정이다.

국가유산청은 이번 사업을 통해 구축한 모델과 플랫폼을 지속적으로 고도화해, 국내 AI 산업 생태계 발전을 촉진하고 국가유산 기반 글로벌 AI 경쟁력을 확보할 계획이다.

임정환 모티프테크놀로지스 대표는 "국내 최초로 전통 이미지로 학습한 한국형 이미지 생성 파운데이션 모델을 구축해, 국내외 사용자들이 한국적인 이미지를 정확하고 직관적으로 경험하는 것은 물론 전통문화 콘텐츠 제작 기간과 비용 절감이라는 경제적 효과도 기대된다"고 말했다.