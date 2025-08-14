오브젠, 두 분기 연속 흑자…대형 금융권 수주로 매출 92% '껑충'

오브젠이 올해 두 분기 연속 영업이익 흑자를 달성하며 본격적인 성장 궤도에 올랐다.

14일 오브젠이 금융감독원 전자공시시스템에 공시한 반기보고서에 따르면 올해 상반기 매출액은 115억원으로 1분기 대비 30% 증가했다. 전년 동기와 비교하면 92% 성장한 수치다.

영업이익은 8억원을 기록해 1분기 대비 약 7억원 늘었으며 지난해 상반기 36억원 적자에서 44억원 개선됐다.

전배문 대표(왼쪽), 유용희 대표 (사진=오브젠)

오브젠은 지난해까지 매출액 대비 20% 이상을 연구개발(R&D)에 투자하며 적자를 이어왔으나 제품 라이선스 매출이 증가하면서 수익성이 개선됐다. 특히 삼성모니모·KB증권·IBK기업은행 등에서 대형 사업을 잇달아 수주한 것이 매출 성장에 크게 기여했다.

오브젠은 마케팅 자동화 분야에서 경쟁력을 인정받아 왔으며 데이터 수집·처리·분석 전 과정을 아우르는 통합형 고객관리 솔루션을 자체 기술력으로 제공하는 국내 유일 기업이라는 점을 강조했다.

하반기 전망도 긍정적이다. 금융권을 중심으로 데이터 기반 고객 마케팅 수요가 확대되면서 오브젠의 기술과 서비스가 필수 선택지로 자리 잡고 있다는 설명이다.

오브젠 관계자는 "하반기에도 금융·유통 산업의 고객 데이터 플랫폼 수요가 지속적으로 발생해 견조한 성장 흐름을 이어갈 것"이라며 "특히 하반기에는 인공지능(AI) 에이전트를 기반으로 하는 사업 성과를 만드는 데 총력을 기울일 것"이라고 밝혔다.

이번 상반기 실적에는 전환사채 공정가치평가에 따른 일시적인 파생상품 손실이 반영됐다. 이는 회계적 평가에 따른 손실로 실제 현금 유출이 없는 비영업적 요인이다.

오브젠 측은 "영업활동과는 무관한 일시적 회계 처리로 기업 펀더멘털에는 영향이 없다고"고 설명했다.