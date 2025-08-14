넷앱, 아마존 EVS와 통합해 VM웨어 클라우드 마이그레이션 가속화

외부 스토리지 지원으로 비용 절감·보안 강화, 기업 클라우드 전환 속도 높여

VM웨어 워크로드의 아마존웹서비스(AWS) 이전과 관리가 한층 간소화될 전망이다. 넷앱이 아마존의 신규 서비스와 통합해 외부 스토리지 옵션을 제공하면서 기업들이 재개발 없이 기존 환경을 신속히 클라우드로 이전할 수 있게 됐다.

넷앱은 아마존웹서비스(AWS)의 신규 서비스인 아마존 엘라스틱 VM웨어 서비스(EVS)에서 아마존 FSx 포 넷앱 온탭(FSx for ONTAP)을 외부 스토리지 옵션으로 지원한다고 14일 밝혔다.

아마존 EVS는 사용자가 아마존 버추얼 프라이빗 클라우드(VPC) 환경에서 VM웨어 클라우드 파운데이션(VCF)을 직접 실행하고 다른 애플리케이션과 함께 운영할 수 있도록 한다.

이를 통해 기업이 VM웨어 워크로드를 AWS로 빠르게 이전하고 비즈니스 민첩성과 디지털 전환을 실현할 수 있도록 지원한다.

이번 통합은 넷앱의 보안 데이터 관리·보호 기능과 AWS의 확장성·복원력·성능을 결합한 것이다. 고객사는 애플리케이션을 재플랫폼하거나 데이터 관리 워크플로우를 변경하지 않고도 AWS로의 마이그레이션을 단순화·가속화할 수 있다.

넷앱은 AWS 상에서 네이티브로 구축된 퍼스트파티 기업용 스토리지를 제공하는 기업으로 FSx 포 넷앱 온탭 도입 시 관련 비용을 최대 50% 절감할 수 있다고 밝혔다.

프라브짓 티와나 넷앱 클라우드 스토리지 부문 수석부사장 겸 제너럴 매니저는 "넷앱은 AWS와의 협력으로 기업들이 중요한 워크로드를 클라우드로 더 쉽게 이전하고 대규모로 관리할 수 있도록 지원하고 있다"며 "아마존 EVS와 FSx for ONTAP을 함께 활용하면 온프레미스에서 누리던 데이터 효율성, 보호, 자동화를 동일하게 클라우드에서도 구현할 수 있다"고 말했다.

유재성 한국넷앱 대표는 "아마존 EVS의 출시로 아시아 태평양 지역 기업들이 클라우드 환경에서 더 큰 혜택을 누릴 수 있을 것"이라며 "EVS와 FSx for ONTAP의 네이티브 통합은 VM웨어 워크로드의 보안성과 효율성, 성능을 강화하고, 고객의 총소유비용(TCO) 절감에도 기여할 것"이라고 밝혔다.

