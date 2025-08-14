엔비디아, 엑센츄어·딥하우 손잡고 '피지컬 AI' 생태계 확장…수익 모델 '다각화'

엔비디아가 글로벌 파트너사들과 손잡고 피지컬 인공지능(AI) 산업 현장의 운영 혁신을 이끈다. AI의 영향력을 데이터센터를 넘어 현실 세계 인프라 전반으로 확장하려는 시도다.

엔비디아는 세계 최대 컴퓨터 그래픽 콘퍼런스 '시그라프(SIGGRAPH)'에서 회사의 피지컬 AI 전략과 협력 사례를 14일 발표했다. 회사는 영상 분석 AI 에이전트 개발과 배포를 지원하는 '메트로폴리스' 플랫폼을 중심으로 글로벌 기업들과의 협업 성과를 공개했다.

이날 엔비디아는 메트로폴리스 플랫폼의 5가지 업데이트 요소를 ▲피지컬 AI용 개방형 비전언어모델(VLM) '코스모스 리즌' ▲코스모스 리즌을 활용하는 'VSS 블루프린트 2.4' ▲새로운 비전 파운데이션 모델을 포함한 '엔비디아 타오 툴킷 6' ▲합성 데이터 생성을 위한 '엔비디아 아이작 심' 확장 기능 ▲'RTX 프로 6000 블랙웰'로 나눠 소개했다.

엔비디아, 글로벌 파트너와 손잡고 피지컬 AI 가속 (사진=엔비디아)

새롭게 공개된 '코스모스 리즌'은 70억 파라미터 규모의 VLM이다. 상황 기반 영상 이해와 시간적 이벤트 추론에 특화돼 교통 모니터링, 공공 안전, 비전 검사 등 복잡한 실제 환경의 문제를 해결하는 데 최적화됐다. 소형화된 설계로 엣지 디바이스부터 클라우드까지 폭넓게 배포할 수 있는 점이 특징이다.

글로벌 파트너사들은 엔비디아 기술을 활용해 이미 현장에서 성과를 내고 있다. 액센츄어는 벨덴과 협력해 공장 로봇 주변에 '스마트 가상 펜스'를 구축했다. 엔비디아 옴니버스로 디지털 트윈을 만들고 메트로폴리스로 AI 모델을 훈련해 작업자 안전사고를 예방한다.

산업 자동화 플랫폼 아바톤은 인도 릴라이언스 브리티시 페트롤리엄의 주유소 건설 현장에 비디오 인텔리전스 제품을 적용했다. 이를 통해 안전 규정 준수율을 높이고 수천 시간의 작업 시간을 절감했다.

딥하우는 앤하이저부시 인베브의 직원 교육에 '스마트 노하우 컴패니언'을 도입했다. 복잡한 표준 운영 절차를 짧은 동영상과 디지털 지침으로 변환해 신입사원 교육 시간을 80% 단축하는 성과를 거뒀다.

마일스톤 시스템즈는 지능형 교통 시스템용 VLM을 구축해 도시 도로 관리 효율을 높이고 있다. 사물인터넷(IoT) 기업 텔릿 신테리온은 엔비디아 타오 툴킷을 자사 비전 검사 플랫폼에 통합해 제조업체가 AI 기반 결함 감지 모델을 신속하게 개발하도록 지원한다.

엔비디아 측은 "우리는 모든 메트로폴리스 구성 요소가 'RTX 프로 6000' 블랙웰 GPU, 'DGX 스파크' 데스크톱 슈퍼컴퓨터, '젯슨 토르' 플랫폼 등에서 실행되도록 지원한다"며 "이를 통해 개발자들이 엣지부터 클라우드까지 단절 없이 솔루션을 개발하고 배포할 수 있는 환경을 제공한다"고 설명했다.