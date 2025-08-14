뷰노, 2분기 매출 93억원…영업손실 1억7천만원

뷰노가 2분기에 매출에서는 분기 최대 실적을 달성했지만 영업에서는 손실을 기록한 것으로 나타났다.

뷰노는 반기보고서 공시를 통해 올해 2분기 연결기준 매출액 93억원을 달성했다고 밝혔다. 반기 누적은 167억9219만원을 기록했다.

회사 측은 매출의 경우 전년 동기(64억원) 대비 45%, 1분기(75억원) 대비 약 23% 증가한 수치로, 10분기 연속 매출 증가를 달성하며 안정적인 성장세를 이어갔다고 설명했다.

매출 견인은 뷰노의 대표 솔루션이자 2022년 국내 의료AI 최초의 선진입 의료기술로 비급여 시장에 진입한 VUNO Med-DeepCARS(이하 DeepCARS)가 주도했다. 현장 도입 4년차를 맞은 DeepCARS는 일반병동 환자의 ‘24시간 심정지 발생 위험’을 감시하며 환자 안전에 기여하는 AI 도구로 전국 약 5만 병상, 데모를 포함하면 약 6만5000 병상에서 사용되고 있다.

(출처=뷰노 홈페이지 캡처)

영업이익은 1억6947만원 손실을 기록했다. 반기 누적 손실은 35억9756만원으로 늘었다. 회사 측은 전년 동기대비 영업손실은 약 95% 감소했는데, 이는 비용 효율화 및 수익성 개선 노력의 성과가 반영된 결과로 2분기 영업비용은 약 94억원으로 지난 분기 대비 약 14% 개선됐다고 밝혔다.

당기순이익 면에서는 2분기에 8억1734만원의 손실을 기록하며 반기 누적으로는 41억357만원으로 늘었다. 다만 반기 기준으로 전년 동기대비로는 40% 이상 손실이 감소했다.

김준홍 뷰노 최고재무책임자(CFO)는 “DeepCARS 매출이 지속적으로 우상향하며 안정세를 보이고 있고, VUNO Med-Chest X-ray가 혁신의료기술로 6월부터 비급여 시장에 진출하는 등 다른 솔루션들도 유의미한 활동을 펼쳐나가고 있다”며 “연내 분기 BEP 달성을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.