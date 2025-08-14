에어빌리티, 베트남 CT그룹 항공기 5천대 위탁생산 추진

항공 모빌리티 스타트업 에어빌리티는 베트남 대기업 CT그룹과 전략적 업무협약(MOU)을 체결하고 동남아시아 첨단 항공 모빌리티(AAM) 시장 진출을 본격화한다고 14일 밝혔다.

에어빌리티와 CT그룹은 협약을 통해 ▲고속 전기수직이착륙기(eVTOL) 기반 무인항공기(UAV) 플랫폼의 기술 공동 개발 및 상용화 ▲AAM 기술 구현 및 시연 ▲베트남 및 주요 동남아 시장에서의 독점 유통 체계 구축 ▲eVTOL·UAV 조종사·정비사 양성과 훈련 프로그램 공동 개발 등 전방위적 기술·시장 협력을 추진한다.

CT그룹은 에어빌리티 AB-U60 모델을 포함한 주요 UAV 제품을 베트남 현지에서 주문자상표부착생산(OEM) 방식으로 생산하며, 영업·마케팅·고객지원·정비 등 유통 및 운영을 전담한다. 이를 위해 에어빌리티는 초기 5천대 위탁 생산을 추진하고, 실증 사업을 포함한 시범 프로젝트를 통해 기술 상용화에 속도를 낼 예정이다.

왼쪽 두번째부터 이진모 에어빌리티 대표, 쩐낌중 CT그룹 회장, 필립 박 킬사글로벌 공동대표 (사진=에어빌리티)

CT그룹은 계열사인 베트남 최대의 UAV 제조사 CT UAV를 통해 승객, 운송, 물류, 통신, 광고, 농림수산업, 안보 및 국방, 건설, 부동산, 석유 및 가스, 송전, 재생 에너지, 수색 및 구조, 소방, 환경 보호, 탄소 크레딧 관련 활동 등 16개 핵심 분야에서 UAV 및 안티-UAV 애플리케이션의 연구 개발을 전문적으로 수행하고 있다.

양사는 이번 협력을 통해 베트남 내에서 의료, 특송, 안보 등 다양한 미션 기반의 상용화 기회를 확대하고, 해당 성과를 기반으로 베트남을 비롯한 아세안 전역으로 시장 확장을 도모한다.

특히 이번 협약은 동남아시아 시장에 특화된 글로벌 비즈니스 빌딩 기업 킬사글로벌 전략적 기획과 전방위적 연결 조율을 통해 성사됐다. 킬사글로벌은 에어빌리티와 CT그룹의 상호 파트너로서 비즈니스 매칭과 협상 중개 역할을 담당했다.

베트남 현지 법인인 킬사글로벌 베트남은 지역 신뢰 기반을 마련하고 시장 진입 리스크를 완화했으며, 향후 시범 프로젝트 운영을 비롯한 기술 검증, R&D 공동 개발, OEM 공정 고도화, 지역 유통 확대 등 AAM 상용화를 위한 전 주기 실행 지원자로 참여한다.

관련기사

이진모 에어빌리티 대표는 "한국 고속 eVTOL 기술이 동남아시아 항공 산업 현장에 실제 적용되는 기점으로 작용할 것"이라며 "CT UAV 제조 및 시장 역량과 에어빌리티의 기술력을 접목해 AAM 시장을 선도할 새로운 글로벌 모델을 구축하겠다"고 말했다.

필립 박 킬사글로벌 대표는 "한국 스타트업이 양국 정부 고위급 관료들이 참석하는 행사에서 파트너십을 체결하며 글로벌 기술력을 입증한 사례"라며 "국가 간 산업·정책·문화 전반을 잇는 실질적 실행 파트너로서 UAV 산업의 지역 확산과 글로벌 상용화에 기여하겠다"고 밝혔다.