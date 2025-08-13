[프로필] 이미선 기상청장…사상 첫 여성 기상청장

이재명 정부 첫 기상청장으로 임명된 이미선 전 기상청 수도권기상청장은 첫 여성 기상청장이기도 하다.

부산광역시 출신으로 숙명여고와 이화여대 과학교육과를 졸업한 후 서울대에서 대기과학 석·박사 학위를 받았다.

이미선 기상청장

1999년 기상연구사 경력채용으로 공직에 입문, 기상청에서 총괄예보관·예보정책과장·국가기상위성센터장·관측기반국장·지진화산국장·광주지방기상청장·기후과학국장·수도권기상청장 등 주요 보직을 두루 지냈다.

강유정 대통령실 대변인은 이 청장 선임 배경으로 “국민안전을 위협하는 각종 기후위기 현상을 탐지하고 과학적인 예측정보로 국민생명 보호에 기여할 경륜 있는 기상전문가”라고 설명했다.

▲숙명여고 ▲이화여대 과학교육과 ▲서울대 대기과학 석·박사 ▲기상연구사 경력채용 ▲총괄예보관 ▲예보정책과장 ▲국가기상위성센터장 ▲관측기반국장 ▲지진화산국장 ▲광주지방기상청장 ▲기후과학국장 ▲수도권기상청장