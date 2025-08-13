中 휴머노이드 대규모 상용화 첫발

중국 로봇 스타트업이 단일 제조업 현장에 100대에 달하는 휴머노이드 로봇을 배치하기로 했다.

13일 상관신문 등 중국 현지 매체에 따르면 상하이 기반 로봇 스타트업 애지봇은 푸린정궁 자동차 부품 공장에 바퀴형 휴머노이드 로봇 '위안정A2-W' 100여대를 공급한다. 계약 규모는 한화 기준 수십억원 수준인 것으로 알려졌다.

애지봇 위안정A2-W (사진=애지봇)

해당 로봇은 두 팔로 작업이 가능하고 바퀴로 움직이는 형태다. 물류 적재와 하역, 팔레트 운송 등을 맡을 전망이다. 지난달 푸린정궁 생산라인에서 물류 운반 테스트를 거쳐 이번에 정식 도입됐다고 현지 매체들은 전했다.

로봇들은 단일 근무조에서 1천개 물류 상자를 배송할 수 있는 능력이 확인됐다. 생산라인 월간 목표치에 부합했다. 약 1만번 작업 중 실수가 나오지 않았다고 알려졌다.

애지봇 측은 산업용 휴머노이드 로봇이 기술 검증 단계를 넘어 본격적으로 대규모 상용화 단계에 진입했음을 의미한다고 강조했다. 현지 매체들도 중국에서 최초로 이뤄진 휴머노이드 로봇 관련 대규모 상업 계약이라고 평가했다.