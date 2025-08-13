[Q&AI] 오늘부터 ‘최대 30만원’…으뜸효율 가전 환급 방법은

질문: 으뜸효율 가전제품 환급해 준다고 하는데, 어떻게 신청하는 건지 알려줘.

그록 답변: 으뜸효율 가전제품 환급사업은 에너지 소비 효율이 최고 등급(1등급)인 가전제품을 구매하면 구매 비용의 10%를 환급해주는 정부 지원 사업입니다. 대상은 만 19세 이상 대한민국 국민으로, 개인별 환급 한도는 30만원입니다.

대상 제품

환급 대상 품목은 총 11개로, TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 김치냉장고, 공기청정기, 제습기, 건조기, 식기세척기, 전기밥솥, 청소기입니다. 각 품목은 에너지 소비 효율 1등급 라벨이 부착된 제품이어야 하며, 적용 기준 시행일을 충족해야 합니다. (제품 리스트는 공식 사이트에서 확인 가능)

구매 기간

2025년 7월 4일 이후 구매한 제품이 대상입니다.

신청 기간

2025년 8월 13일부터 시작되며, 예산 소진 시 조기 종료될 수 있습니다.

신청 방법 및 절차

으뜸효율 환급 사업 공식 홈페이지에 접속합니다.

환급 신청 메뉴에서 구매 제품의 증빙 자료와 사진을 업로드합니다. (필요 서류: 구매 영수증 또는 거래내역서, 제품 라벨 사진(1등급 확인), 설치 사진 등)

서류 검토 후 환급금이 순차적으로 지급됩니다. (계좌 이체 방식) 모바일 앱을 통해서도 신청 가능하며, 자세한 제출 서류는 홈페이지 FAQ에서 확인하세요.

주의사항

환급은 선착순으로 진행되며, 예산이 소진되면 종료될 수 있습니다.

제품이 실제 1등급인지 라벨을 반드시 확인하세요. (한국에너지공단 효율등급 사이트 참조)

문의: 고객센터 1566-4984 (평일 09:00 ~ 18:00)

더 자세한 내용은 공식 홈페이지에서 확인하시기 바랍니다.

