한국바이오협회, 서산시·탄소순환플랫폼 사업단과 MOU 체결

한국바이오협회는 서산시, 바이오기반 산업소재 및 제품 전주기 탄소순환 플랫폼 개발지원 체계 구축(탄소순환플랫폼) 사업단과 지난 12일 바이오공정기반 전주기 탄소순환 플랫폼 개발 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 ▲탄소순환 플랫폼 도입을 위한 기반 조성 ▲탄소순환 플랫폼 시범사업 운영 및 관련데이터 공유 ▲화이트바이오 산업생태계 구축 지원에 대한 협력 등을 통해 지자체·민관 협력하에 성공모델 도출을 목적으로 추진됐다.

탄소순환플랫폼 사업단은 생분해성 바이오산업소재를 활용한 탄소순환 기술을 개발하고 있으며 이번 업무협약을 통해 서산시의 공공기관, 시설, 축제 장소 등에서 분리수거 선별 시스템, 바이오 가스화, 플라스틱 퇴비화, 통합공정 전과정평가 등 탄소순환 플랫폼을 적용해 실증을 진행할 계획이다.

바이오공정기반 전주기 탄소순환 플랫폼 기술개발 MOU 체결식에 참석한 (왼쪽부터) 이승규 한국바이오협회 부회장, 이완섭 서산시장, 윤정준 사업단 총괄책임자 (제공=한국바이오협회)

이승규 한국바이오협회 부회장은 “이번 업무협약을 통한 시범사업은 지자체와 민관이 바이오기반 산업소재 및 제품의 탄소순환에 있어 전주기적으로 협력하는 첫 번째 사례”라며 “이번 협약을 시작으로 다른 지자체의 비분해성 석유계 산업소재 및 제품으로 적용을 확대해 나가겠다”라고 밝혔다.

탄소순환플랫폼사업단 윤정준 총괄책임자(한국생산기술연구원 수석연구원)는 “화이트바이오 산업에서 탄소순환플랫폼과 같은 한국형 성공모델을 찾고, 서산시의 탄소순환 플랫폼 도입을 위한 기반조성 및 시범사업 추진 공동협력을 통해 시너지 효과가 있을 경우, 국내 경쟁력을 확보할 수 있을 것”이라고 말했다.

이날 협약에는 한국바이오협회, 서산시를 비롯해 탄소순환플랫폼 사업을 수행하는 14개의 기관 및 기업이 참여했으며 산업통상자원부의 후원으로 진행됐다.