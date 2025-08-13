카카오, 취향기반 커머스 플랫폼 ‘쇼룸’ 열어

인플루언서가 취향기반 상품 추천·판매한다

인터넷입력 :2025/08/13 11:22

박서린 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

카카오(대표 정신아)는 카카오쇼핑라이브(이하 카쇼라)가 취향기반 커머스 플랫폼 ‘쇼룸’을 정식 개소했다고 13일 밝혔다.

‘쇼룸’은 인플루언서가 자신의 사회관계망서비스(SNS) 등 외부 채널과 연동해 취향에 맞는 상품을 카쇼라에서 추천하고 판매할 수 있는 커머스 플랫폼이다. 카쇼라는 2024년 7월 선보인 ‘인플루언서 스토어’를 바탕으로 이용자와 인플루언서의 피드백을 반영해 ‘쇼룸’으로 업그레이드해 선보인다. ‘인플루언서 스토어’는 메가 인플루언서인 ▲유트루 ▲쭈언니 ▲강경민 ▲최희 등과 협업해 단일 회차 억대 매출을 달성한 바 있다.

이용자는 쇼룸에서 참여 인플루언서의 ▲프로필 이미지 ▲이름 ▲요약 소개 등 기본 정보 뿐만 아니라 연동된 SNS 채널 등 영향력 정보를 한눈에 확인 가능하다. 해당 인플루언서가 큐레이션한 상품과 라이브 콘텐츠도 함께 탐색할 수 있으며, 구독 기능을 활용해 기획전과 라이브 방송 소식을 실시간으로 받아볼 수 있다.

관련기사

카카오쇼핑라이브의 취향기반 커머스 플랫폼 ‘쇼룸’. (사진=카카오)

쇼룸은 카카오톡 쇼핑 탭과 카쇼라의 라이브 방송 및 기획전 콘텐츠를 통해 이용할 수 있다. 인플루언서의 인스타그램·유튜브 등 개인 SNS 채널에 삽입된 링크 등 다양한 진입 동선을 제공한다.

카카오쇼핑라이브 관계자는 “쇼룸은 인플루언서와 이용자가 취향을 기반으로 소통하고 교류하는 관계형 커머스 플랫폼으로 자리매김할 것”이라며 “앞으로도 이러한 경험을 확장해 이용자에게 더 많은 혜택과 즐거움을 제공할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

박서린 기자psr1229@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
카카오 카카오쇼핑라이브 취향 커머스 플랫폼 인플루언서 상품 추천 소개 판매 쇼핑

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

내년 HBM '완판' 자신한 마이크론…성과급 갈등 빚는 SK하이닉스

비만치료제 '위고비' 가격 40% 인하…"한국만 적용"

펄어비스 '붉은사막', 출시일 2026년 1분기로 조정...이유는

퍼플렉시티, 크롬 인수 전격 제안…"48조원에 사겠다"

ZDNet Power Center