롯데마트, ‘통큰데이’ 행사...먹거리 최대 50% 할인

롯데마트는 오는 14일부터 17일까지 연휴 특가 행사 ‘통큰데이’를 진행한다고 13일 밝혔다.

‘통큰데이’는 가족 모임이 많은 연휴를 맞아, 수요 높은 가족 먹거리를 엄선해 최대 50% 할인을 제공하는 기간 한정 프로모션이다. 롯데마트는 이번 행사를 통해 실질적인 고객 체감 혜택을 확대하고, 대형마트로서 장바구니 부담 완화에 적극 나선다는 방침이다.

먼저, ‘통큰데이’ 이름에 걸맞은 빅사이즈 과일을 선보인다. 2.2kg 이상의 사이즈로 일반 메론보다 약 38% 더 큰 ‘자이언트 메론(통/국산)’을 9천900원에 판매하고, 제철을 맞은 ‘거봉(1.4kg/박스/국산)’은 1만 5천990원에 내놓는다. 야구공 크기의 ‘제스프리 슈퍼 점보 골드키위(개/뉴질랜드산)’는 6개 구매 시 9천900원에 제공한다.

이외에도 제철 농산물을 합리적인 가격에 준비했다. 임실·햇사레 등 ‘유명산지 복숭아(4~8입/박스/국산)’는 1만 4천990원에 판매하며, 목·금 이틀간 ‘비파괴 당도선별 하우스 샤인머스캣(송이/국산)’을 5천990원, ‘고산지 바나나(송이/필리핀산)’를 2천990원에 제공한다. 전북 고창에서 수확한 ‘상생무(개/국산)’는 1490원, ‘애호박(개/국산)’은 990원에 선보이며, 순수 국산 품종 ‘진율미 햇 밤고구마(1.5kg/박스/국산)’는 6천990원에 구매할 수 있다.

인기 육류는 최대 50% 할인된 가격에 내놓는다. 3단계 손질을 거친 ‘끝돼 삼겹살/목심(각 100g/냉장/수입산)’은 엘포인트(L.POINT) 회원에게 1인 2팩 한정, 반값인 1천290원에 판매한다. ‘투뿔 한우 전품목(1++(7,8)등급/각 100g/냉장/국내산)’과 ‘산더미 대파 소불고기(800g/냉장)’는 40% 할인하고, ‘국내산 돼지고기 앞다리/뒷다리(각 100g/냉장)’는 각 1690원, 990원에 제공한다. 100% 앵거스 품종의 미국산 프리미엄 소고기 ‘체어맨스리저브 앵거스 척아이롤(100g/냉장/미국산)’은 2천490원에 선보인다.

온 가족이 즐기기 좋은 간편식·간식 행사도 풍성하다. ‘CJ/오뚜기/롯데 돈까스 4종’과 ‘떡볶이/꼬치어묵 7종’은 1+1 혜택을 제공하고, ‘시장 통닭(1팩/국내산 계육)’은 금·토·일 3일 특가로 선보인다. 행사 카드로 구매 시 한 마리는 4천954원에, 두 마리는 9천872원에 맛볼 수 있다. ‘아이스크림 바/튜브 전품목’과 ‘아이스크림 콘/샌드/설레임류’는 10개를 골라 담아 각 3천900원, 8천900원에 구매할 수 있다. ‘해태 허니버터칩(44g)’, ‘오리온 꼬북칩(64g)’ 등 인기 과자 48종은 10개 구매 시 8천900원에 제공한다.

단 하루 파격적인 혜택을 제공하는 원데이 특가 상품도 마련했다. 광복절 당일인 15일(금)에는 행사 카드(롯데/신한/NH농협/삼성카드) 결제 고객에게 ‘행복생생란(대란/30입/국산)’을 1인 2판 한정, 5천990원에 판매한다. 이어 16일에는 봉지라면 전 품목을 브랜드 상관 없이 2+1로 구매할 수 있다.

심영준 롯데마트∙슈퍼 커머스마케팅 팀장은 “광복절 연휴를 맞아 장바구니 부담을 완화할 수 있도록 실속 있는 혜택을 준비했다”며 “연휴 행사에 그치지 않고, 앞으로도 생활 물가 안정과 고객 만족을 위해 다양한 행사를 선보이겠다”고 말했다.